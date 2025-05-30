scorecardresearch
India GDP: शानदार तेजी! Q4 में 7.4% रही देश की जीडीपी, इस सेक्टर में सबसे अधिक बढ़त

मार्च तिमाही में देश की जीडीपी 7.4% रही, जो पिछले चार तिमाहियों में सबसे अधिक है। वहीं अगर पूरे वित्त वर्ष यानी वित्त वर्ष 25 की बात करें तो इस दौरान देश की अर्थव्यवस्था 6.5% रही है जो 4 साल का निचला स्तर है।

BT बाज़ार डेस्क
Delhi,UPDATED: May 30, 2025 17:05 IST

India GDP Q4 FY25: जनवरी-मार्च तिमाही (Q4) में देश की अर्थव्यवस्था शानदार रफ्तार से बढ़ी है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) द्वारा जारी प्रोविजनल अनुमानों के अनुसार, मार्च तिमाही में देश की जीडीपी 7.4% रही, जो पिछले चार तिमाहियों में सबसे अधिक है। 

वहीं अगर पूरे वित्त वर्ष यानी वित्त वर्ष 25 की बात करें तो इस दौरान देश की अर्थव्यवस्था 6.5% रही है जो 4 साल का निचला स्तर है। 2023-24 में, भारत की जीडीपी में 9.2 प्रतिशत थी जो सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बनी रही। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, 2021-22 में जीडीपी ग्रोथ 8.7 प्रतिशत और 2022-23 में अर्थव्यवस्था 7.2 प्रतिशत की रफ्तार से बढ़ी थी।

पिछले वर्ष की तुलना में नॉमिनल जीडीपी 9.8% बढ़कर ₹330.68 लाख करोड़ पर पहुंच गई, जबकि स्थिर कीमतों पर रियल जीडीपी ₹187.97 लाख करोड़ पर पहुंच गई। अकेले चौथी तिमाही में नॉमिनल जीडीपी 10.8% बढ़कर ₹88.18 लाख करोड़ हो गई।

इस सेक्टर में सबसे अधिक बढ़त

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी किए गए डेटा में इस ग्रोथ के पीछे मुख्य कारणों के बाताया गया है जिसमें निर्माण क्षेत्र में सबसे अधिक 9.4% की सालाना ग्रोथ रही है। इसके बाद लोक प्रशासन, रक्षा और अन्य सर्विस 8.9% और वित्तीय, रियल एस्टेट और प्रोफेशनल सर्विस 7.2% पर रहीं।

कृषि और खनन को शामिल करने वाले प्राथमिक क्षेत्र में 4.4% की वृद्धि दर्ज की गई, जबकि एक साल पहले यह 2.7% थी। चौथी तिमाही में इसमें 5% की तीव्र वृद्धि देखी गई, जबकि पिछले साल इसी तिमाही में यह मात्र 0.8% थी।

GVA डेटा

रियल GVA ₹171.87 लाख करोड़ रहा, जो पिछले साल की समान अवधि की तुलना में 6.4% अधिक है। नॉमिनल GVA ₹300.22 लाख करोड़ तक पहुंच गया, जो पिछले साल की समान अवधि की तुलना में 9.5% अधिक है।

आरबीआई ने क्या लगाया था अनुमान?

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने अपनी पिछली एमपीसी मीटिंग में पूरे वित्त वर्ष (FY25) के लिए जीडीपी की वृद्धि दर 6.6 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया था। मार्च तिमाही (Q4FY25) के लिए केंद्रीय बैंक ने 7.2 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान लगाया था।

जीडीपी के आंकड़े ऐसे समय में आए हैं जब नरेंद्र मोदी सरकार इस साल भारत के चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की बात कर रही है। आईएमएफ के अनुमान के मुताबिक, भारत 2025-26 के अंत तक जापान को पीछे छोड़कर अमेरिका, चीन और जर्मनी के बाद चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का तमगा हासिल कर लेगा। वित्त वर्ष 2025-26 की अप्रैल-जून तिमाही के लिए अगला जीडीपी अपडेट 29 अगस्त को जारी किया जाएगा।

