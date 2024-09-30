scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
NewsकारोबारBank Holiday October 2024: 15 दिन बैंक रहेंगे बंद, त्यौहारों की भी जानिए पूरी लिस्ट

Bank Holiday October 2024: 15 दिन बैंक रहेंगे बंद, त्यौहारों की भी जानिए पूरी लिस्ट

अगर आप जानना चाहते हैं कि अक्टूबर के महीने में कौन-कौन से दिन सरकारी छुट्टी है? कब बैंक बंद रहेंगे? कौन से त्यौहार आ रहे हैं? तमाम सवालों के जवाब आपको यहां मिल जाएंगे। तो सबसे पहले तो जान लीजिए की अक्टूबर का महीने 31 दिनों का है और 15 दिन छुट्टियां रहेंगी। अगर आपका बैंक से जुड़ा कोई भी काम है तो इन तारीखों को नोट कर लीजिए वरना ऐसा न हो कि आप घर से निकले और उस दिन बैंक बंद हो।

Advertisement
Harsh Verma
Harsh Verma
UPDATED: Sep 30, 2024 08:33 IST
Bank Holiday
Bank Holiday

अगर आप जानना चाहते हैं कि अक्टूबर के महीने में कौन-कौन से दिन सरकारी छुट्टी है? कब बैंक बंद रहेंगे? कौन से त्यौहार आ रहे हैं? तमाम सवालों के जवाब आपको यहां मिल जाएंगे।

अगर आप जानना चाहते हैं कि अक्टूबर के महीने में कौन-कौन से दिन सरकारी छुट्टी है? कब बैंक बंद रहेंगे? कौन से त्यौहार आ रहे हैं? तमाम सवालों के जवाब आपको यहां मिल जाएंगे। तो सबसे पहले तो जान लीजिए की अक्टूबर का महीने 31 दिनों का है और 15 दिन छुट्टियां रहेंगी। अगर आपका बैंक से जुड़ा कोई भी काम है तो इन तारीखों को नोट कर लीजिए वरना ऐसा न हो कि आप घर से निकले और उस दिन बैंक बंद हो।

advertisement


सबसे पहले तो अक्टूबर महीने की शुरुआत में ही सरकारी छुट्टी है। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती है, जो एक नेशनल हॉलिडे है। इसी के अगले दिन से नवरात्र भी शुरू हो रहे हैं यानि फेस्टिव सीजन की शुरुआत होने जा रही है।  भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) हर महीने के लिए बैंकों की छुट्टियों की एक लिस्ट जारी है। इसमें बैंकों के हर रविवार के अलावा दूसरे और चौथे शनिवार की छुट्टी भी शामिल है।

1 अक्टूबर - जम्मू में बैंक बंद रहेंगे. इस दिन राज्य में विधानसभा चुनाव हैं
2 अक्टूबर - महात्मा गांधी जयंती है. इस दिन नेशनल हॉलिडे है.
3 अक्टूबर - नवरात्र की शुरुआत है. इस दिन राजस्थान में बैंक बंद हैं.
10 अक्टूबर - त्रिपुरा, असम, नागालैंड और बंगाल में बैंक बंद है. इस दिन दुर्गा पूजा/महा सप्तमी की छुट्टी है.
11 अक्टूबर - दुर्गा पूजा, महाअष्टमी और महानवमी की वजह से बंगाल, कर्नाटक, ओडिशा, तमिलनाडु इत्यादि राज्यों में छु्ट्टी है.
12 अक्टूबर - दशहरा है. इसी दिन दूसरा शनिवार है. इसलिए देशभर में बैंक बंद हैं.
14 अक्टूबर - दुर्गा पूजा (दसैन) के चलते सिक्किम में बैंक बंद हैं.
16 अक्टूबर - लक्ष्मी पूजा की वजह से त्रिपुरा और बंगाल में बैंक बंद हैं.
17 अक्टूबर - महर्षि वाल्मिकी जयंती/कटी बीहू की वजह से कर्नाटक, असम, हिमाचल प्रदेश में बैंक बंद हैं.
26 अक्टूबर - परिग्रहण दिवस के चलते जम्मू और श्रीनगर में बैंक बंद हैं.
31 अक्टूबर क- छोटी दीवाली, काली पूजा और सरदार वल्लभभाई पटेल के जन्मदिन के चलते त्रिपुरा, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, सिक्किम, मणिपुर, मेघालय को छोड़कर अधिकांश राज्यों में बैंक बंद हैं।

इसके अलावा भी अहम तारीखें नोट कर लीजिए। जिसमें 6, 13, 20 और 27 अक्टूबर को बैंकों में रविवार की छुट्टी है। अक्टूबर में अलग-अलग राज्यों में महालया अमावस्या, नवरात्रि स्थापना, दुर्गा पूजा, दशहरा, महासप्तमी, महाअष्टमी, महानवमी, विजयादशमी, लक्ष्मी पूजा और दिवाली जैसे प्रमुख त्योहार मनाए जाते हैं।

 
 

Edited By:
ankur tyagi
Published On:
Sep 30, 2024