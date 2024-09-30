मनबा फाइनेंस IPO: लिस्टिंग से पहले GMP में गिरावट, निवेशकों की उम्मीदें कम

मनबा फाइनेंस का IPO आज बाजार में लिस्ट हो रहा है, लेकिन ग्रे मार्केट में गिरावट के कारण निवेशकों को शानदार लिस्टिंग की उम्मीद कम करनी चाहिए।

मनबा फाइनेंस का आईपीओ 224 गुना से अधिक सब्सक्राइब हुआ था और निवेशकों को अच्छी लिस्टिंग की उम्मीद थी। आईपीओ के दौरान ग्रे मार्केट में शेयर का प्रीमियम 64-65 रुपये तक पहुंच गया था, जिससे निवेशकों को 35% तक का लिस्टिंग गेन मिलने की उम्मीद थी।

लेकिन, लिस्टिंग से ठीक पहले ग्रे मार्केट में प्रीमियम घटकर 38-40 रुपये प्रति शेयर रह गया है। इसका मतलब है कि निवेशकों को अब उतना बड़ा लाभ नहीं मिल सकता है जितना पहले उम्मीद किया जा रहा था।

क्यों गिरा GMP?

बाजार की अस्थिरता: व्यापक बाजार में बढ़ती अस्थिरता ने निवेशकों की भावनाओं को प्रभावित किया है।

अधिक सब्सक्रिप्शन: आईपीओ का अधिक सब्सक्राइब होना भी एक कारण हो सकता है।

मनबा फाइनेंस के बारे में

मनबा फाइनेंस एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) है जो दोपहिया, तिपहिया, इलेक्ट्रिक वाहन, प्रयुक्त कारें और व्यक्तिगत ऋण जैसी वित्तीय सेवाएं प्रदान करती है।



मनबा फाइनेंस का IPO निवेशकों के लिए आकर्षक लग रहा था, लेकिन ग्रे मार्केट में गिरावट ने निवेशकों की उम्मीदों को कम कर दिया है। निवेशकों को आज के लिस्टिंग के परिणामों का इंतजार करना होगा।