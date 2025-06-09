दक्षिण भारत की जानी-मानी ज्वेलरी कंपनी Lalithaa Jewellery Mart अब शेयर बाजार में एंट्री लेने जा रही है। कंपनी ने अपना Draft Red Herring Prospectus (DRHP) सेबी (SEBI) के पास जमा कर दिया है, ताकि वो जल्द ही अपना IPO (Initial Public Offering) ला सके। कंपनी इस आईपीओ से कुल ₹1,700 करोड़ जुटाना चाहती है।

इस आईपीओ में दो हिस्से होंगे। पहला हिस्सा ₹1,200 करोड़ का फ्रेश इश्यू है। इससे कंपनी को सीधे पैसे मिलेंगे। दूसरा हिस्सा ₹500 करोड़ का Offer for Sale (OFS) है, जिसमें प्रमोटर एम. किरण कुमार जैन अपनी हिस्सेदारी बेचेंगे। एक खास बात ये है कि कंपनी अपने कर्मचारियों के लिए शेयर पर डिस्काउंट देने की प्लान बना रही है।

फ्रेश इश्यू से मिलने वाले पैसे का इस्तेमाल कंपनी भारत में नई ज्वेलरी शोरूम खोलने में करेगी। बाकी पैसा General Corporate Purposes के लिए रखा जाएगा, जिससे कंपनी के रोजमर्रा के कामों और ब्रांडिंग आदि में मदद मिलेगी।

Lalithaa Jewellery Mart की शुरुआत 1985 में चेन्नई के टी. नगर इलाके से हुई थी। यह कंपनी 'Lalithaa' ब्रांड नाम से जानी जाती है और गोल्ड, सिल्वर और डायमंड ज्वेलरी की एक बड़ी रेंज बेचती है। इस समय कंपनी के 56 स्टोर्स हैं जो दक्षिण भारत के तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना और पुडुचेरी में फैले हुए हैं।

वित्त वर्ष 2023 में कंपनी की इनकम ₹13,316 करोड़ थी, जो FY 2024 में बढ़कर ₹16,788 करोड़ हो गई। इस दौरान कंपनी ने अपने स्टोर्स की संख्या 47 से बढ़ाकर 53 की, और सोने की कीमतें भी ऊपर गईं जिससे बिक्री में बढ़ोतरी हुई। दिसंबर 2024 तक नौ महीने की अवधि में कंपनी ने ₹12,594 करोड़ की आय और ₹262 करोड़ का Profit After Tax दर्ज किया।

कंपनी के पास करीब 4.2 लाख एक्टिव ग्राहक हैं जो उसकी ‘धन वंदनम’ और ‘फ्री-यो-फ्लेक्सी’ स्कीम्स से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा, कंपनी की चेन्नई और कांचीपुरम में दो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हैं, जहां 563 कारीगर काम करते हैं। विजयवाड़ा में कंपनी का देश का एक सबसे बड़ा ज्वेलरी स्टोर भी है।

यह IPO Book Building Process के तहत आएगा। इसमें 50% हिस्सा Qualified Institutional Buyers (QIBs) के लिए, 15% Non-Institutional Investors (NIIs) के लिए और 35% Retail Investors के लिए आरक्षित रहेगा। इसके बुक रनिंग लीड मैनेजर हैं Anand Rathi Advisors और Equirus Capital।

IPO के बाद कंपनी के शेयर NSE (National Stock Exchange) और BSE (Bombay Stock Exchange) पर लिस्ट किए जाएंगे। कंपनी IPO से पहले ₹240 करोड़ का Pre-IPO Placement भी कर सकती है, जिससे Fresh Issue का साइज घट सकता है।