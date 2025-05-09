scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारभारत-पाक टेंशन के बीच दौड़ रहा Tata का ये शेयर, 5 फीसदी की आई तेजी- जान लें नया टारगेट प्राइस

भारत-पाक टेंशन के बीच दौड़ रहा Tata का ये शेयर, 5 फीसदी की आई तेजी- जान लें नया टारगेट प्राइस

Tata Group Share: शुक्रवार के ट्रेडिंग सेशन में टाटा ग्रुप की कंपनी टाइटन के शेयर में शानदार तेजी देखने को मिली है। कंपनी के शेयर शुरुआती कारोबार में 5 फीसदी से ज्यादा चढ़ गए हैं।

Priyanka Kumari
New Delhi,UPDATED: May 9, 2025 11:22 IST
Titan Share
Titan Share: भारत-पाकिस्तान के बीच तनाव (India-Pak Tension) बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान भारत के सीमावर्ती इलाकों में हमला करने की कोशिश कर रहा है। दोनों देशों के बीच बढ़ रहे तनाव का असर शेयर बाजार पर पड़ रहा है। 

9 मई 2025 (शुक्रवार) के ट्रेडिंग सेशन में जहां एक तरह दोनों स्टॉक एक्सचेंज (BSE-NSE) लाल निशान पर ट्रेड कर रहा है। वहीं, दूसरी तरफ टाटा ग्रुप (Tata Group) की कंपनी टाइटन (Titan) के शेयरों में शानदार तेजी देखने को मिली है। टाइटन के शेयर (Titan Share) शुरूआती कारोबार में 5 फीसदी चढ़ गए हैं।  

 शेयर में शानदार तेजी (Titan Share Surge Today)

आज बाजार खुलते वक्त टाइटन के शेयर (Titan Share Price) 4.95 फीसदी की तेजी के साथ ₹3,530 प्रति शेयर के भाव पर पहुंच गए हैं। गुरुवार को स्टॉक ₹3,363.45 प्रति शेयर के भाव पर बंद हुआ था। खबर लिखे जाने तक 0.46 लाख शेयर्स की ट्रेडिंग हुई थी। शेयर में तेजी के बाद टाइटन का मार्केट-कैप ₹3.12 लाख करोड़ हो गया है। पिछले एक साल में शेयर 9 फीसदी चढ़ा है। साल 2025 में अभी तक स्टॉक 8.37 फीसदी चढ़ा है। 

शेयर में क्यों आई तेजी

टाइटन ने पिछले कारोबारी साल के आखिरी तिमाही के नतीजे (Titan Q4 Result) जारी कर दिये  हैं। कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि चौथी तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट 870 करोड़ रुपये रहा। सालाना आधार पर कंपनी के मुनाफे में 10.7 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। 

चौथी तिमाही में टाइटन का रेवेन्यू सालाना आधार पर 19.7 फीसदी की बढ़ोतरी के साथ ₹11,257 करोड़ रहा। कंपनी ने शानदार तिमाही नतीजे के साथ 11 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड (Titan Dividend) का एलान किया है।   
 
क्या है ब्रोकरेज की राय (Titan Share Price Target)

शानदार तिमाही नतीजे के बाद कई ब्रोकरेज फर्म ने टाइटन के शेयरों की रेटिंग और टारगेट प्राइस में बदलाव किया है। मोतिलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विस (MOFSL) ने शेयर का टारगेट प्राइस ₹4,000 कर दिया। यह पिछले बंद से 19 फीसदी की बढ़ोतरी को दर्शाता है। हालांकि, MOFSL ने शेयर की रेटिंग को BUY पर बरकरार रखा है। ब्रोकरेज NUVAMA ने भी शेयर का टारगेट प्राउस ₹4,541 कर दिया है और रेटिंग को BUY ही रखा है। 

 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
