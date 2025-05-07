Tata Motors Share Price: अब नहीं रुकने वाला ये टाटा स्टॉक! आज आया ब्रेकआउट, एक्सपर्ट से जानिए अगला टारगेट
कंपनी का शेयर आज 5% से ज्यादा चढ़कर बंद हुआ है। अगर आप भी इस शेयर में पैसा लगाने का सोच रहे हैं तो उससे पहले एक्सपर्ट की राय जान लीजिए।
Tata Motors Share Price Target: टाटा ग्रुप की दिग्गज कंपनी टाटा मोटर्स के शेयर में आज जोरदार खरीदारी हुई है। बीएसई पर डेटा के मुताबिक आज कंपनी के कुल 15,90,683 (करीब 16 लाख) इक्विटी शेयरों में ट्रेड हुआ है। कंपनी का शेयर आज 5% से ज्यादा चढ़कर बंद हुआ है।
अगर आप भी इस शेयर में पैसा लगाने का सोच रहे हैं तो उससे पहले एक्सपर्ट की राय जान लीजिए। Lakshmishree Investments के हेड ऑफ रिसर्च अंशुल जैन ने टाटा मोटर्स पर अपनी राय देते हुए इसका टारगेट दिया है।
Tata Motors Share Price
कंपनी का शेयर आज बीएसई पर 5.05% या 32.70 रुपये की तेजी के साथ 680.50 रुपये पर बंद हुआ है तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 5.18% या 33.60 रुपये की तेजी के साथ 681.80 रुपये पर बंद हुआ है।
Tata Motors पर अंशुल जैन की राय
टाटा मोटर्स ने 8 दिन के तेजी वाले फ्लैग पैटर्न से 670 पर ब्रेकआउट दिया है, जिसे ओपन = लो फॉर्मेशन का सपोर्ट मिला है, जो तेजी का संकेत है। यह ब्रेकआउट एवरेज से अधिक वॉल्यूम के साथ हुआ, जो खरीदारों की भागीदारी का संकेत है। एक्सपर्ट ने कहा कि नियर टर्म में बुल्स को बढ़त मिल सकती है।
Tata Motors Share Price Target
Lakshmishree Investments के हेड ऑफ रिसर्च अंशुल जैन ने कहा कि जब तक स्टॉक ब्रेकआउट स्तर से ऊपर बना रहता है, तब तक इसका इमीडिएट अपसाइड टारगेट 723 रुपये का है जो जल्द ही आने वाला है।
Tata Motors Share Price Return
BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में 5 प्रतिशत से अधिक और पिछले 1 महीने में 17 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है। वहीं पिछले 6 महीने में स्टॉक 16 प्रतिशत से ज्यादा टूटा है।
वहीं अगर सालाना आधार पर देखें तो शेयर पिछले 1 साल में 31 प्रतिशत से अधिक टूटा है। वहीं पिछले 3 साल में शेयर 66 प्रतिशत से अधिक और पिछले 5 साल में 723 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है।