Maruti Suzuki India के सपोर्ट वाले Penny Stock को खरीदने की मची होड़, आज लगा 20% का अपर सर्किट - आपके पास है?

Penny Stock: दिग्गज ऑटो मेकर Maruti Suzuki India की सपोर्ट वाली स्मॉल कैप कंपनी Bharat Seats Ltd के शेयर में आज जबरदस्त खरीदारी देखने को मिली है जिसके बाद आज स्टॉक 20% के अपर सर्किट पर बंद हुआ है।

बीएसई पर मिले डेटा के मुताबिक आज कंपनी के 1,98,801 इक्विटी शेयर में ट्रेड हुआ है। भारत सीट्स लिमिटेड सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन जापान, मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड, रोहित रेलन एंड एसोसिएट्स का एक संयुक्त उद्यम है।

कंपनी का मार्केट कैप सिर्फ 568.97 करोड़ रुपये है और आज कंपनी ने Q4 रिजल्ट के साथ-साथ डिविडेंड की भी घोषणा की है।

Bharat Seats में Maruti Suzuki India की कितनी हिस्सेदारी?

Trendlyne के डेटा के मुताबिक मार्च 2025 तक Maruti Suzuki India की Bharat Seats में 14.81% हिस्सेदारी या 9,300,000 इक्विटी शेयर है।

Penny Stock Bharat Seats

कंपनी का शेयर आज बीएसई और एनएसई पर 20% या 15.10 रुपये की तेजी के साथ 90.60 रुपये पर बंद हुआ।

Bharat Seats Dividend

कंपनी ने आज अपने लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि वो अपने निवेशकों को हर शेयर पर 1.10 रुपये का डिविडेंड देगी।

Bharat Seats Dividend History

बीएसई पर उपलब्ध जानकारी के मुताबिक कंपनी ने जुलाई 2024 में 1.60 रुपये का डिविडेंड, जुलाई 2023 में 1.40 रुपये का डिविडेंड, जून 2022 में 0.80 रुपये का डिविडेंड, सितंबर 2021 में 0.50 रुपये का डिविडेंड और सितंबर 2020 में 0.50 रुपये का डिविडेंड दिया था।

Bharat Seats Share Price Return

BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में 20 प्रतिशत से अधिक, पिछले 1 महीन में 23 प्रतिशत से अधिक और पिछले 3 महीने में 13 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है। वहीं पिछले 6 महीने में स्टॉक 15 प्रतिशत से अधिक टूटा है।

सालाना आधार पर देखें तो शेयर पिछले 1 साल में 20 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 साल में 167 प्रतिशत से अधिक और पिछले 5 साल में 318 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है।