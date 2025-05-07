Dividend Stock: शेयर बाजार में जारी तेज उतार-चढ़ाव के बीच टायर बनाने वाली दिग्गज कंपनी MRF Ltd के शेयर में आज 4% से अधिक की तेजी देखने को मिल रही है। कंपनी ने आज Q4 रिजल्ट जारी करते हुए तगड़े डिविडेंड की घोषणा की है। चलिए जानते हैं हर शेयर पर आपकी कितनी कमाई होगी।

MRF Q4 FY25 Results

चौथी तिमाही में कंपनी का परिचालन से राजस्व पिछले साल की समान अवधि के 6215 करोड़ रुपये से 12% बढ़कर 6,944 करोड़ रुपये हो गया। इस बीच, चौथी तिमाही में नेट प्रॉफिट पिछले वर्ष की इसी अवधि के 380 करोड़ रुपये की तुलना में 31% बढ़कर 498 करोड़ रुपये हो गया।

चौथी तिमाही के लिए EBITDA पिछले वर्ष की समान अवधि के 18% बढ़कर 1,043 करोड़ रुपये हो गया, जबकि EBITDA मार्जिन में 15% का सुधार हुआ।

MRF Dividend 2025

कंपनी ने आज 2290% के डिविडेंड की घोषणा की है। इसका मतलब कंपनी 10 रुपये के फेस वैल्यू वाले प्रति इक्विटी शेयर पर 229 रुपये का डिविडेंड देगी।

MRF Dividend Record Date

कंपनी ने डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट के बारे में फिलहाल कोई जानकारी नहीं दी है।

MRF Dividend History

बीएसई पर उपलब्ध जानकारी के मुताबिक कंपनी ने इससे पहले फरवरी 2025 और नवंबर 2024 में 3-3 रुपये का डिविडेंड दिया था। इसके अलावा कंपनी ने जुलाई 2024 में 194 रुपये का डिविडेंड, फरवरी 2024 और नवबंर 2023 में 3-3 रुपये का डिविडेंड दिया था।

MRF Share Price

कंपनी का शेयर दोपहर 1:10 बजे तक स्टॉक एनएसई पर 4.22% या 5690 रुपये चढ़कर 1,40,680 रुपये पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं बीएसई पर स्टॉक 3.74% या 5044.65 रुपये की तेजी के साथ 140009.05 रुपये पर कारोबार कर रहा था।

एमआरएफ भारत की सबसे बड़ी टायर निर्माता कंपनी है और ग्लोबल स्तर पर अग्रणी टायर कंपनियों में से एक है। कंपनी रेडियल, ट्यूबलेस और दोपहिया टायर सहित कई तरह के टायर बनाती है, जो पैसेंजर व्हीकल, ट्रकों, बसों, मोटरसाइकिलों और कृषि वाहनों के लिए हैं। टायरों के अलावा, MRF ने कन्वेयर बेल्ट, पेंट और खेल के सामान सहित कई क्षेत्रों में भी कारोबार किया है।