BSE Share Price: ताबड़तोड़ भाग रहा है स्टॉक! वजह जानते हैं?

BSE Share Price: NSE पर लिस्टेड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) के शेयरों में 7 मई को सुबह के कारोबार में 10 प्रतिशत की ताबड़तोड़ तेजी देखने को मिली है और स्टॉक 6,847 रुपये के अपने इंट्राडे हाई पर पहुंच गए हैं। स्टॉक आज 6,370 रुपये पर ट्रेडिंग के लिए खुला था।

खबर लिखे जानें तक दोपहर 12:53 बजे तक शेयर 7.71% या 481.50 रुपये की तेजी के साथ 6,726.50 रुपये पर कारोबार कर रहा था।

क्यों भाग रहा है स्टॉक?

दरअसल बीएसई पर कल यानी 6 मई को अपने Q4 रिजल्ट को जारी किया था। कंपनी द्वारा मजबूत तिमाही नतीजों के बाद स्टॉक में यह रैली देखने को मिल रही है।

BSE Q4 FY25 Results

Q4 रिजल्ट जारी करते हुए कंपनी ने बताया कि उसका रेवेन्यू साल-दर-साल 75 प्रतिशत बढ़कर 846.6 करोड़ रुपये हो गया, जो पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में 484 करोड़ रुपये था।

कंसोलिडेट आंकड़ों के मुताबिक बीएसई का नेट इनकम समान तिमाही के 106.16 करोड़ रुपये से 364 प्रतिशत बढ़कर 493.04 करोड़ रुपये रहा।

BSE Dividend

कंपनी निवेशकों को 1150% का मोटा डिविडेंड देगी। कंपनी ने बताया कि वो 2 रुपये के फेस वैल्यू वाले प्रति इक्विटी शेयर पर 18 रुपये का डिविडेंड और साथ में 5 रुपये का स्पेशल डिविडेंड देगी।

BSE Dividend Record Date

बीएसई ने बुधवार 14 मई 2025 को डिविडेंड के लिए रिकॉर्ड डेट के रूप में तय किया है।

BSE Dividend Payment Date

कंपनी ने अपने फाइलिंग में बताया कि वो डिविडेंड की पेमेंट गुरुवार 18 सितंबर 2025 या उससे पहले कर देगी।

BSE Dividend History

एनएसई पर उपलब्ध जानकारी के मुताबिक बीएसई ने इससे पहले अगस्त 2023 में 12 रुपये का डिविडेंड, जून 2022 में 13.50 रुपये का डिविडेंड और अगस्त 2021 में 21 रुपये, जुलाई 2020 में 17 रुपये का डिविडेंड दिया था।