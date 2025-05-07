HUDCO Share Price: Q4 में बढ़ा प्रॉफिट- फिर भी टूटा स्टॉक! पीएसयू कंपनी ने किया डिविडेंड का ऐलान

HUDCO Share Price: नवरत्न पीएसयू स्टॉक Housing & Urban Development Corporation Ltd (HUDCO) ने आज अपने जनवरी-मार्च तिमाही (Q4) रिजल्ट को जारी किया है और साथ ही डिविडेंड की भी घोषणा की है। मार्च तिमाही में कंपनी का मुनाफा और इनकम बढ़ा है लेकिन इसके बाद भी पीएसयू स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रही है।

HUDCO Share Price

दोपहर 2:17 बजे तक शेयर बीएसई और एनएसई पर 1.63% या 3.55 रुपये टूटकर 214.35 रुपये पर कारोबार कर रहा है।

HUDCO Q4 FY25 Results

वित्त वर्ष 2025 की अंतिम तिमाही में हुडको का कंसो नेट प्रॉफिट YoY, 3.93% बढ़कर ₹727.74 करोड़ रहा। कंपनी ने वित्त वर्ष 2024 की चौथी तिमाही में ₹700.16 करोड़ का कंसो नेट प्रॉफिट दर्ज किया था।

Q4 में कंपनी का परिचालन से राजस्व ₹2,820.88 करोड़ रहा, जो पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में ₹2,001.6 करोड़ से 40.93% अधिक है।

कंपनी की ग्रौस NPA 2.71% से घटकर 1.67% रहा, जबकि नेट NPA 0.36% से घटकर 0.25% हो गया। कंपनी की AUM 35% बढ़ा, जो इसके 30% से अधिक के गाइडेंस को पार कर गया है।

HUDCO Dividend

कंपनी ने अपने फाइलिंग में बताया कि बोर्ड मेंबर्स ने हर शेयर पर 1.05 रुपये का डिविडेंड देने का ऐलान किया है।

HUDCO Dividend Record Date

कंपनी ने अभी तक रिकॉर्ड डेट की जानकारी नहीं दी है।

HUDCO Dividend History

बीएसई पर उपलब्ध जानकारी के मुताबिक कंपनी ने इससे पहले मार्च 2025 में 1.05 रुपये का डिविडेंड, जनवरी 2025 में 2.05 रुपये का डिविडेंड, सितंबर 2024 में 2.65 रुपये का डिविडेंड, मार्च 2024 में 1.50 रुपये का डिविडेंड और सितंबर 2023 में 3.10 रुपये का डिविडेंड दिया था।

HUDCO Share Price History

BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में 3 प्रतिशत से अधिक गिरा है। वहीं पिछले 1 महीने में स्टॉक 10 प्रतिशत से अधिक और पिछले 3 महीने में 4 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है।

अगर सालाना आधार पर देखें तो शेयर पिछले 1 साल में 3 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 साल में 536 प्रतिशत से अधिक और पिछले 5 साल में 852 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है।