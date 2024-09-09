TATA Group के इस शेयर में भारी गिरावट, ब्रोकरेज की राय भी बंटी!

TATA Group की दिग्गज कंपनी Tata Technologies में लगातार दवाब देखने को मिल रहा है। ये स्टॉक अपने हाई लेवल से 20 प्रतिशत नीचे आ चुका है। ईयर टू डेट देखें तो स्टॉक करीब 8 प्रतिशत नीचे आ चुका है। IPO में दमदार लिस्टिंग के बाद से स्टॉक धीरे-धीरे नीचे आता हुआ दिख रहा है। अब इस स्टॉक पर अहम दिग्गज ब्रोकरेज की रिपोर्ट आई है जो इस शेयर की आगे की दशा और दिशा को लेकर संभवाना जताती है।

Tata Technologies पर ब्रोकरेज फर्म Citi की रिपोर्ट

Tata ग्रुप के शेयर Tata Technologies पर ब्रोकरेज फर्म Citi की रिपोर्ट आई है। जिसमें नए टागरेट से लेकर कई अहम बातें कही गई हैं। ब्रोकरेज का कहना है कि वित्त वर्ष 2025 से 2027 एस्टिमेट्स के लिए मार्जिन बेहतर होने से स्थिति अपग्रेड होगी। स्टॉक के लिए टारगेट मल्टीपल को 40x से बढ़ाकर 42x कर दिया गया है, जो भारतीय बाजार और सेक्टर में रीरेटिंग को दिखाता है। हालांकि कंपनी में ग्रोथ की संभावनाएं मजबूत बनी हुई हैं, खासकर ऑटोमोटिव क्षेत्र में तकनीकी खर्च के कारण, Citi ने VinFast के रेवेन्यू और क्लाइंट कॉन्सनट्रेशन रिस्क को ध्यान में रखा है। Tata Technologies पर इंटरनेशनल ब्रोकिंग फर्म सिटी ने स्टॉक पर अपनी 'Sell' रेटिंग बनाए रखा है। लेकिन टारगेट प्राइस को ₹935 से बढ़ाकर ₹945 कर दिया।

ICICI Securities की ओर से Tata Tech में खरीदारी की सलाह

वहीं दूसरी ओर ICICI Securities की ओर से Tata Tech में खरीदारी की सलाह दी गई है और टारगेट प्राइस को बढ़ाकर ₹1,290 कर दिया गया है। जो 1-साल की फॉरवर्ड P/E 56x पर आधारित है।

यूरोप में कम पैनेट्रेशन और दूसरी चुनौतियों जैसे जोखिमों का जिक्र

ब्रोकरेज ने यूरोप में कम पैनेट्रेशन और दूसरी चुनौतियों जैसे जोखिमों का जिक्र किया है, जो VinFast के योगदान में कमी को पूरी तरह से बदल नहीं कर सकते। ब्रोकरेज ने एनालिस्ट बैठक के बाद अपने टारगेट प्राइस में बदलाव नहीं किया है।

ICICI Securities ने Tata Tech की प्रमुख क्षेत्रों में क्षमताओं को भी उजागर किया

ICICI Securities ने Tata Tech की प्रमुख क्षेत्रों में क्षमताओं को भी उजागर किया, जैसे कि ICE से EV में बदलना, software-defined vehicles (SDV), स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग, प्लांट इंजीनियरिंग, रोबोटिक्स, AI कार्यान्वयन और बैटरी समाधान। कंपनी OEM ecosystem तंत्र में साझेदारियों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है ताकि सॉफ्टवेयर और SDV पोर्टफोलियो की ओर अपनी गति को तेज किया जा सके।