इन दो स्टॉक में आने वाली है 30% से 35% की बंपर तेजी! ब्रोकरेज क्यों हुए फिदा?

Bajaj Housing Finance IPO के लॉन्च के साथ ही NBFC और फाइनेंस कंपनियों में एक्शन देखने को मिल रहा है। इसी बीच विदेशी ब्रोकरेज UBS और Jefferies की एक खास रिपोर्ट आई है। जो कुछ चुनिंदा स्टॉक पर काफी बुलिश दिख रहे हैं। ब्रोकरेज को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में स्टॉक में 30 से 35 प्रतिशत का उछाल देखने को मिल सकता है।

Shriram Finance पर रिपोर्ट जारी

UBS की ओर से Shriram Finance पर रिपोर्ट जारी की गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि Shriram Group entities के बीच मर्जर से कंपनी की ग्रोथ और बेहतर होती दिखेगी। नेट इंट्रस्ट मार्जिन में दवाब अस्थिर है। नए सेगमेंट्स के विस्तार से कंपनी को मजबूती मिलेगी। एसेट क्वालिटी स्थिर रहने की संभावना है। क्रेडिट कॉस्ट गाइडेंस मेंनटेंन है। मैनेजमेंट को उम्मीद है कि C/I Ratio में सुधार होगा औऱ गाइडेंस रेंज 26- 27% रहेगी। UBS ने Shriram Finance में खरीदारी की सलाह दी है और टारगेट प्राइस को 2915 रुपए से बढ़ाकर 3,850 रुपए कर दिया गया है।

न्यू एज कंपनी Zomato

वहीं दूसरी ओर न्यू एज कंपनी Zomato पर Jefferies ने अफनी रिपोर्ट जारी की है। ब्रोकरेज का मानना है कि कुछ दिलचस्प कदम कंपनी की ओर से हाल ही में उठाए गए हैं जो कंपनी और उसकी फ्रंचाइजी को मजबूती देगा। वित्त वर्ष 2024 से 2027 तक डिलीवरी रेवेन्यू में 20% की कंपाउंड एनुअल ग्रोथ दर देखने को मिल रही है। जेफरीज की ओर से Zomato का टारगेट बढ़ाकर 335 रुपए कर दिया गया है, मौजूदा भाव से स्टॉक में 31% के उछाल की संभावनाएं जताई जा रही हैं।