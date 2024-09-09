Jio Financial Share News: कंपनी पर आया बड़ा अपडेट



जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड (जेएफएस) के शेयर सोमवार को खबरें में है क्योंकि कंपनी ने ब्लैकरॉक एडवाइजर्स सिंगापुर के साथ एक संयुक्त कंपनी बनाई है। जियो ने कहा कि कि संयुक्त उद्यम कंपनी का नाम 'जियो ब्लैकरॉक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड' रखा गया है और इसके गठन के लिए किसी सरकारी या नियामकीय मंजूरी की आवश्यकता नहीं है।

जेएफएस एक होल्डिंग कंपनी है और यह अपनी सहायक कंपनियों अर्थात् जियो फाइनेंस लिमिटेड (जेएफएल), जियो इंश्योरेंस ब्रोकिंग लिमिटेड (जेआईबीएल), और जियो पेमेंट सॉल्यूशंस लिमिटेड (जेपीएसएल) और संयुक्त उद्यम अर्थात् जियो पेमेंट्स बैंक लिमिटेड (जेपीबीएल) के माध्यम से अपने वित्तीय सेवा कारोबार का संचालन करती है।

इसे मूल रूप से कंपनी अधिनियम 1956 के तहत 22 जुलाई 1999 को रिलायंस स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड के रूप में शामिल किया गया था। इसके बाद, कंपनी का नाम बदलकर रिलायंस स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट लिमिटेड कर दिया गया और 14 जनवरी 2002 को निगमन का एक नया प्रमाण पत्र जारी किया गया। कंपनी का नाम आगे बदलकर 'जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड' कर दिया गया और 25 जुलाई 2023 को निगमन का एक नया प्रमाण पत्र जारी किया गया।