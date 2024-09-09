scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारJio Financial Share News: कंपनी पर आया बड़ा अपडेट

Jio Financial Share News: कंपनी पर आया बड़ा अपडेट

जेएफएस एक होल्डिंग कंपनी है और यह अपनी सहायक कंपनियों अर्थात् जियो फाइनेंस लिमिटेड (जेएफएल), जियो इंश्योरेंस ब्रोकिंग लिमिटेड (जेआईबीएल), और जियो पेमेंट सॉल्यूशंस लिमिटेड (जेपीएसएल) और संयुक्त उद्यम अर्थात् जियो पेमेंट्स बैंक लिमिटेड (जेपीबीएल) के माध्यम से अपने वित्तीय सेवा कारोबार का संचालन करती है।

Advertisement
Ankur Tyagi
Ankur Tyagi
UPDATED: Sep 9, 2024 08:33 IST
JFS shares: The stock has fallen 3.6 per cent in the past three months against 8.14 per cent rise in the BSE Sensex. On year-to-date basis, the scrip is up 44 per cent against Sensex's 12.3 per cent rise.
JFS shares: The stock has fallen 3.6 per cent in the past three months against 8.14 per cent rise in the BSE Sensex. On year-to-date basis, the scrip is up 44 per cent against Sensex's 12.3 per cent rise.


जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड (जेएफएस) के शेयर सोमवार को खबरें में है क्योंकि कंपनी ने ब्लैकरॉक एडवाइजर्स सिंगापुर के साथ एक संयुक्त कंपनी बनाई है। जियो ने कहा कि कि संयुक्त उद्यम कंपनी का नाम 'जियो ब्लैकरॉक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड' रखा गया है और इसके गठन के लिए किसी सरकारी या नियामकीय मंजूरी की आवश्यकता नहीं है।

advertisement


जेएफएस एक होल्डिंग कंपनी है और यह अपनी सहायक कंपनियों अर्थात् जियो फाइनेंस लिमिटेड (जेएफएल), जियो इंश्योरेंस ब्रोकिंग लिमिटेड (जेआईबीएल), और जियो पेमेंट सॉल्यूशंस लिमिटेड (जेपीएसएल) और संयुक्त उद्यम अर्थात् जियो पेमेंट्स बैंक लिमिटेड (जेपीबीएल) के माध्यम से अपने वित्तीय सेवा कारोबार का संचालन करती है।

इसे मूल रूप से कंपनी अधिनियम 1956 के तहत 22 जुलाई 1999 को रिलायंस स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड के रूप में शामिल किया गया था। इसके बाद, कंपनी का नाम बदलकर रिलायंस स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट लिमिटेड कर दिया गया और 14 जनवरी 2002 को निगमन का एक नया प्रमाण पत्र जारी किया गया। कंपनी का नाम आगे बदलकर 'जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड' कर दिया गया और 25 जुलाई 2023 को निगमन का एक नया प्रमाण पत्र जारी किया गया।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
ankur tyagi
Published On:
Sep 9, 2024