Newsशेयर बाज़ार44% गिर सकता है ये सरकारी स्टॉक! नुवामा ने चेताया - कहीं आपका दांव तो नहीं?

44% गिर सकता है ये सरकारी स्टॉक! नुवामा ने चेताया - कहीं आपका दांव तो नहीं?

Nuvama Institutional Equities ने ‘Reduce’ रेटिंग बरकरार रखते हुए इसका टारगेट प्राइस घटाकर ₹231 कर दिया है, जो मंगलवार के ₹412.80 के क्लोजिंग प्राइस से 44% की गिरावट दर्शाता है।

Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
UPDATED: Jul 29, 2025 16:26 IST

GMDC Share Price: गुजरात मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (GMDC) को लेकर Nuvama Institutional Equities ने ‘Reduce’ रेटिंग बरकरार रखते हुए इसका टारगेट प्राइस घटाकर ₹231 कर दिया है, जो मंगलवार के ₹412.80 के क्लोजिंग प्राइस से 44% की गिरावट दर्शाता है। ब्रोकरेज का मानना है कि कंपनी की वैल्यूएशन अधिक है और मेन ऑपरेशन में ग्रोथ कमजोर बनी हुई है।

FY26 की पहली तिमाही में GMDC का EBITDA ₹170 करोड़ रहा, जो सालाना आधार पर 20% कम है। इस गिरावट के पीछे लिग्नाइट की बिक्री में 14% की कमी और उत्पादन लागत में बढ़ोतरी जिम्मेदार रही। माइनिंग रेवेन्यू ₹685 करोड़ रहा, जो 11% की गिरावट है, वहीं माइनिंग EBIT ₹173 करोड़ पर 20% घटा। हालांकि प्रति टन रियलाइज़ेशन ₹3,294 पर स्थिर रहा, लेकिन ऑपरेटिंग लिवरेज कमजोर पड़ने से प्रति टन EBIT ₹876 पर आ गया, जो ₹67 की सालाना गिरावट है।

Nuvama ने बताया कि भले ही भावनगर माइन पर जमीन अधिग्रहण और नई क्षमता की योजना बनाई गई है, पर इसका एग्जीक्यूशन धीमा है और ग्रोथ का कोई ठोस संकेत नहीं मिला है। भावनगर माइन से वॉल्यूम FY27 तक 3.5 मिलियन टन तक बढ़ने की उम्मीद है, लेकिन व्यापक वृद्धि धीरे-धीरे ही दिखेगी। FY25-27 के दौरान वॉल्यूम ग्रोथ की CAGR घटाकर अब 12% आंकी गई है, जो पहले 11 मिलियन टन के अनुमान से कम है।

ब्रोकरेज ने कहा कि पॉवर सेगमेंट में जरूर सुधार देखने को मिला है। Q1 FY26 में EBIT ₹106 करोड़ रहा, जबकि पिछले साल यह ₹40 करोड़ था। विंड पावर से बेहतर प्रॉफिट और 250 मेगावाट लिग्नाइट प्लांट के बंद होने से फिक्स्ड कॉस्ट में कटौती इसके पीछे मुख्य कारण हैं।

कंपनी ने ओडिशा में बैतरणी कोल ब्लॉक (15mtpa) के लिए भूमि अधिग्रहण शुरू किया है, जहां FY27 से माइनिंग शुरू हो सकती है। वहीं, लक्षपत लिग्नाइट माइन (3mtpa) के FY26 के अंत तक शुरू होने की संभावना है।

हालांकि, रेयर अर्थ मिनरल्स को लेकर निवेशकों की उत्सुकता के बावजूद Nuvama ने साफ किया कि GMDC से इस फ्रंट पर अब तक कोई आधिकारिक जानकारी नहीं मिली है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Gaurav
Published On:
Jul 29, 2025