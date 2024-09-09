खुल गया Bajaj Housing Finance IPO, पैसा लगाएं या नहीं? मार्केट के दिग्गजों से जानिए जवाब

IPO के बाजार में एक और कंपनी ने दस्तक दे दी है। Bajaj Housing Finance के IPO को निवेशक मौके के तौर पर देख रहे हैं। 9 सितंबर यानि आज से इन्वेस्टर इस IPO में पैसा लगा पाएंगे। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि इस IPO में पैसा लगाएं या फिर नहीं? साथ ही ग्रे मार्केट में मौजूदा भाव क्या चल रहा है?

कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे?

Bajaj Housing Finance के बिजनेस मॉडल को देखें तो ये नॉन डिपॉजिट टेकिंग हाउसिंग फाइनेंस कंपनी (HFC) है। जिसकी स्थापना 2008 में हुई। 2015 से कंपनी नेशनल हाउसिंग बैंक (NHB) के साथ रजिस्टर्ड है और वित्त वर्ष 2018 से मॉर्गेज लोन भी ऑफर करती है। कंपनी बजाज ग्रुप का हिस्सा है, जो होम लोन, प्रॉपर्टी के अगेंस्ट लोन, लीज रेंटल डिस्काउंटिंग और डेवलपर फाइनेंसिंग समेत कई मॉर्गेज प्रोडक्ट्स ऑफर करती है। 31 मार्च 2024 तक कंपनी के 308,693 एक्टिव कस्टमर्स थे, जिनमें से 81.7% होम लोन कस्टमर्स थे। कंपनी लंबे समय से मुनाफे में कारोबार कर रही है। इसकी पेरेंट कंपनी देश की सबसे बड़ी NBFC कंपनियों में से एक है।

AAA की रेटिंग

बजाज हाउसिंग के पास करीब 97,000 करोड़ रुपये के एसेट्स अंडर मैनेजमेंट है और पिछले 5 सालों में ये सालाना 29 प्रतिशत की दर से बढ़ा है। असेट क्वॉलिटी इंडस्ट्री में बेस्ट है यानी NPA सबसे कम है। टेक्नोलॉजी मजबूत है। क्रिसिल ने AAA की रेटिंग दी है जो टॉप नॉच है। इसके कारण बॉरोइंग कॉस्ट सस्ता है।

IPO की अहम तारीखें

सबसे पहले जान लीजिए कि 9 सितंबर को IPO खुलने जा रहा है और 11 सितंबर को बंद होगा। 12 सितंबर को शेयर की अलॉटमेंट और शेयर मार्केट में लिस्टिंग 16 सितंबर को होगी। इस इश्यू का प्राइस बैंड ₹66-₹70 तय है। रिटेल निवेशक मिनिमम एक लॉट यानी 214 शेयर्स के लिए बिडिंग कर सकते हैं। अगर आप IPO के अपर प्राइज बैंड ₹70 के हिसाब से 1 लॉट के लिए अप्लाई करते हैं, तो इसके लिए ₹14,980 इन्वेस्ट करने होंगे। वहीं मैक्सिमम 13 लॉट यानी 2782 शेयर्स के लिए रिटेल निवेशक अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए निवेशकों को अपर प्राइज बैंड के हिसाब से ₹1,94,740 निवेश करने होंगे।

IPO में निवेश करें या नहीं?

Swastika Investment का कहना है कि बजाज हाउसिंग फाइनेंस को बजाज ग्रुप की विरासत का फायदा मिल रहा है। कंपनी ने रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इसके साथ ही वित्तीय मानदंड भी पॉजिटिव हैं। कंपनी की मजबूत विरासत, वित्तीय प्रदर्शन और बाजार की एक्साइटमेंट देखते हुए, हम IPO को सब्सक्राइब करने की सिफारिश करते हैं ताकि संभावित लिस्टिंग गेन्स और लॉन्ग टर्म में वैल्यूएशन बनाई जा सके।

IDBI Capital का कहना है

IDBI Capital का कहना है कि ये भारत में 7 सालों के अंदर ortgage operations में सबसे बड़ी नॉन डिपॉजिट हाउसिंग फाइनेंस कंपनी (HFC) है। इसके होम लोन पोर्टफोलियो में बड़े HFCs के बीच सबसे हाई सैलरी वाले ग्राहक हैं और ये प्रमुख आवासीय परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित करता है जिनका औसत टिकट आकार ज्यादा है। कंपनी के पास इंड्रस्टी में अपने बड़े HFC साथियों के बीच सबसे कम GNPA और NNPA अनुपात है, इसके साथ 'subscribe' रेटिंग जोड़ी गई है।

मार्केट एक्सपर्ट अरुण केजरीवाल

मार्केट एक्सपर्ट अरुण केजरीवाल का कहना है कि लिस्टिंग गेन्स से लेकर लॉन्ग टर्म के लिए इस कंपनी में निवेश किया जा सकता है। बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड की इस IPO के जरिए कुल ₹6,560 करोड़ जुटाने की योजना है। इसके लिए कंपनी ₹3,560 करोड़ के करीब 50 करोड़ फ्रेश शेयर इश्यू कर रही है। जबकि कंपनी के मौजूदा निवेशक ऑफर फॉर सेल यानि OFS के जरिए ₹3,000 करोड़ के करीब 42 करोड़ शेयर बेच रहे हैं।