9 September Trade Set up: भारतीय बाज़ारों में आज होगा बड़ा एक्शन?

शुक्रवार को नैस्डैक में देखी गई बिकवाली का असर आज IT शेयरों पर भी पड़ सकता है, जिनमें हाल के दिनों में काफी बढ़त देखी गई है। Morgan Stanley ने हाल ही में कहा कि इन शेयरों में रैली अभी खत्म नहीं हुई है और TCS, Infosys और LTIMindtree को अपनी टॉप च्वाइस बताया है।

हालांकि, शुक्रवार को असल में बिकवाली का दबाव बैंकों से आया। निफ्टी बैंक लगभग 1,000 अंक गिरा, जबकि PSU बैंक इंडेक्स 3% से ज्यादा गिर गया। ब्रोकरेज हाउस भी भारत के उधारदाताओं को लेकर सतर्क होते दिख रहे हैं। Morgan Stanley ने पिछले हफ्ते कहा कि बैंकों को लेकर अब चयनात्मक होने का समय आ गया है। Goldman Sachs ने भी SBI, जो भारत का सबसे बड़ा ऋणदाता है, को डाउनग्रेड किया, जिससे इसके शेयर में 4% की गिरावट आई और अन्य बैंकों में भी गिरावट देखने को मिली।

निफ्टी अब 24,850 के बहुत महत्वपूर्ण समर्थन स्तर पर खड़ा है। शुक्रवार की गिरावट के दौरान, इंडेक्स ने 24,800 के स्तर का बचाव किया था, और यह शुरुआती गिरावट की स्थिति में पहली रक्षा की रेखा होगी।

विदेशी संस्थागत निवेशक शुक्रवार को कैश मार्केट में नेट बायर रहे, जबकि घरेलू संस्थान शुद्ध खरीदार थे। आंकड़ों में कुछ असंतुलन इंडिगो पेंट्स के बड़े ब्लॉक की वजह से देखा गया, जहां 25% इक्विटी का हस्तांतरण हुआ।

निफ्टी का साप्ताहिक समर्थन 24,770 के स्तर पर है, जिसे तोड़ने पर निफ्टी 24,350 के स्तर तक नीचे जा सकता है। Hedged.in के प्रवीन द्वारकानाथ के अनुसार, साप्ताहिक चार्ट पर निफ्टी ने एक 'एंगर्फिंग कैंडल' बनाई है, जो मंदी का संकेत देती है। साप्ताहिक चार्ट पर RSI में स्पष्ट विचलन है, जो और गिरावट का संकेत देता है। In-The-Money कॉल्स में कोई महत्वपूर्ण राइटिंग नहीं देखी गई, जिससे संकेत मिलता है कि 24,770 के साप्ताहिक समर्थन स्तर पर गिरावट रुक सकती है।

Sanctum Wealth के आदित्य अग्रवाल ने कहा कि निफ्टी को 24,760 के स्तर पर मजबूत समर्थन मिलेगा, और अगर यह स्तर टूटता है, तो इंडेक्स और नीचे 24,600 के स्तर तक जा सकता है।

Kotak Securities के अमोल अथावले ने कहा कि निफ्टी ने इंट्राडे चार्ट्स पर एक लंबी मंदी वाली कैंडल बनाई है और एक निचले शीर्ष का निर्माण कर रहा है, जो मौजूदा स्तरों से और गिरावट का समर्थन करता है। 24,820 मौजूदा स्तरों से एक प्रमुख समर्थन है, लेकिन इससे पहले बिकवाली का दबाव बढ़ सकता है। इसके विपरीत, केवल 25,000 के ऊपर की चाल से इंडेक्स 25,100 - 25,150 के स्तर तक वापस जा सकता है।