Asian Paints, Nykaa, Laxmi Organics: इन 3 स्टॉक्स में क्या करें?

आज के सेशन में एशियन पेंट्स लिमिटेड, एफएसएन ई-कॉमर्स वेंचर्स लिमिटेड (नायका) और लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज लिमिटेड सहित कुछ चर्चित स्टॉक्स पर ट्रेडर्स की नज़र बनी रहने की संभावना है। सोमवार के कारोबारी सत्र से पहले विभिन्न ब्रोकरेज फर्मों का इन स्टॉक्स पर क्या कहना है आइये जानते हैं

advertisement



लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज

खरीदें

टारगेट प्राइस: 336-345 रुपये

स्टॉप लॉस: 273 रुपये

लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स ने 290 रुपये पर ट्राइंगल पैटर्न के ऊपर एक निर्णायक ब्रेकआउट दिया है, जिसकी पुष्टि साप्ताहिक चार्ट पर एक मजबूत तेजी वाली मोमबत्ती द्वारा की गई, जो एक मध्यम अवधि के अपट्रेंड की शुरुआत का संकेत देता है। स्टॉक साप्ताहिक ऊपरी बोलिंगर बैंड से ऊपर टूट गया है। यह एक खरीददारी का संकेत देता है, जो संभावित ऊपर की गति को दर्शाता है। प्रमुख लघु और मध्यम अवधि के मूविंग एवरेज (20, 50, 100 और 200 दिन) से ऊपर के स्तर को बनाए रखने की स्टॉक की क्षमता इसके प्रक्षेपवक्र में सकारात्मक पूर्वाग्रह का संकेत देती है। पैटर्न से ब्रेकआउट के बाद, स्टॉक के पिछले स्विंग हाई की ओर बढ़ने की उम्मीद है, जिसका लक्ष्य 336-345 रुपये निर्धारित किया गया है।

Recommendation: एक्सिस सिक्योरिटीज

एशियन पेंट्स

खरीदें

टारगेट प्राइस: 3,562-3,725 रुपये

स्टॉप लॉस: 3,100 रुपये

एशियन पेंट्स ने मंथली चार्ट पर महत्वपूर्ण वॉल्यूम के साथ एक सममित ट्राइंगल पैटर्न बनाया है, जो एक मजबूत तेजी की प्रवृत्ति को दर्शाता है। स्टॉक एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न से बाहर निकल गया है, जो आगे मजबूती का संकेत देता है। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स (RSI) वर्तमान में 56.9 पर है, जो एक ऊपर की ओर प्रक्षेपवक्र और बढ़ती खरीद गति का संकेत देता है। 3,250 रुपये से ऊपर का ब्रेकआउट संभावित रूप से 3,562 रुपये और 3,725 रुपये के स्तर की ओर स्टॉक को ले जा सकता है, जिसमें 3,400 रुपये पर तत्काल प्रतिरोध है। नीचे की ओर, महत्वपूर्ण समर्थन स्तर 3,100 रुपये पर हैं। एक विवेकपूर्ण रणनीति में 3,175 रुपये के स्तर के आसपास गिरावट पर खरीद के अवसरों पर विचार करना शामिल होगा। हालांकि, संभावित बाजार उतार-चढ़ाव को प्रभावी ढंग से नेविगेट करने के लिए विवेकपूर्ण जोखिम प्रबंधन रणनीतियों को लागू करना आवश्यक है।

Recommendation: चॉइस ब्रोकिंग



Nykaa

खरीदें

लक्ष्य मूल्य: 250 रुपये

स्टॉप लॉस: 192 रुपये

Nykaa ने पिछले साल अपने लिस्टिंग सप्ताह के उच्च स्तर से 73 प्रतिशत की तीव्र गिरावट के बाद नीचे गिरने के संभावित संकेत दिखाए। 115 के स्तर के पास रॉक-बॉटम को छूने के बाद, स्टॉक में संभावित साइडवे ट्रेंड आया। इस चरण ने न केवल संकेत दिया कि गिरावट अपनी गति खो रही थी, बल्कि खरीदार और विक्रेता संतुलन में जाने लगे, जहां पहले विक्रेता बहुत मजबूत थे। बेसिंग क्षेत्र में उच्च उच्च और उच्च निम्न का गठन धीरे-धीरे स्मार्ट मनी भागीदारी को इंगित करता है। स्टॉक अब धीरे-धीरे अपने बेस से बाहर निकलकर अधिक गतिशील चरण में जाने का प्रयास करता है। स्टॉक ने EPS ताकत में सुधार, 50 इंडेक्स की तुलना में सापेक्ष ताकत और खरीदारों की मांग देखी है जो एक सकारात्मक संकेत है। अगस्त के निचले स्तर से 25 प्रतिशत की चाल के बाद, कीमत अपने अल्पकालिक मूविंग एवरेज पर वापस आ गई है, जो तत्काल समर्थन प्रदान करती है। यह कम जोखिम और अधिक पुरस्कृत अवसर भी प्रदान करता है। हम 192 रुपये पर सुरक्षात्मक स्टॉप के साथ 250 रुपये के लक्ष्य मूल्य के लिए NYKAA खरीदने की सलाह देते हैं।

advertisement

Recommendation: BP Equities

डिस्केलमर- कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय लें

