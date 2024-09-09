Share Samadhan IPO opens today: क्या कहता है ये आईपीओ?

Share Samadhan का आईपीओ आज सोमवार, 9 सितंबर को बोली के लिए खुल गया है। SME सेक्टर के इस शेयर में 1,600 इक्विटी शेयरों के लॉट साइज के साथ 70-74 रुपये प्रति शेयर की रेंज में आईपीओ खुला है। यह इश्यू बुधवार, 11 सितंबर को बोली के लिए समाप्त होगा।

Share Samadhan , जिसे पहले टाइगर आइलैंड हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जाना जाता था, 2011 में बनाई गई थी। 28 अगस्त, 2024 तक, कंपनी में 48 कर्मचारी थे। शेयर समाधान के आईपीओ में 10 रुपये अंकित मूल्य वाले 32,51,200 इक्विटी शेयरों की ताजा बिक्री शामिल है। कंपनी अपनी शुरुआती हिस्सेदारी बिक्री के जरिए कुल 24.06 करोड़ रुपये जुटाने की योजना बना रही है। कंपनी के शेयरों को बीएसई एसएमई प्लेटफॉर्म पर लिस्ट किया जाएगा।

खुदरा निवेशक एक लॉट या 1,600 शेयरों के लिए आवेदन कर सकते हैं, जिसकी कीमत 1,18,400 रुपये है। अन्य निवेशकों को कम से कम दो लॉट या 3,200 शेयरों के लिए आवेदन करना होगा, जिसकी कीमत 2,36,800 रुपये होगी। अपने आईपीओ से पहले, इसने एंकर निवेशकों- पाइन ओक ग्लोबल फंड, नियोमिला ग्रोथ फंड, मेरु इन्वेस्टमेंट फंड, जीटा ग्लोबल फंड- के माध्यम से 9,23,200 शेयर आवंटित करके 6.83 करोड़ रुपये जुटाए।

शेयर समाधान ने शुद्ध पेशकश का 50 प्रतिशत हिस्सा योग्य संस्थागत बोलीदाताओं (क्यूआईबी) के लिए आरक्षित रखा है, जबकि 15 प्रतिशत शेयर गैर-संस्थागत निवेशकों (एनआईआई) के लिए आरक्षित रखे गए हैं और खुदरा निवेशकों को आईपीओ के दौरान शुद्ध पेशकश का 35 प्रतिशत मिलेगा।

31 मार्च 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी ने 9.96 करोड़ रुपये के राजस्व के साथ 3.91 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ दर्ज किया। 31 मार्च 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी का राजस्व 0.48 करोड़ रुपये के शुद्ध लाभ के साथ 2.76 करोड़ रुपये रहा। कंपनी का कुल बाजार पूंजीकरण 90.8 करोड़ रुपये है।

नारनोलिया फाइनेंशियल सर्विसेज शेयर समाधान आईपीओ की एकमात्र बुक रनिंग लीड मैनेजर है, जबकि स्काईलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज इस इश्यू की रजिस्ट्रार है। शेयर समाधान आईपीओ के लिए मार्केट मेकर निकुंज स्टॉक ब्रोकर्स है। शेयर के 16 सितंबर, सोमवार को सूचीबद्ध होने की संभावना है।