₹50 से भी इस सस्ते Stock ने बाजार में मचाया तहलका! क्यों टूट पड़े निवेशक?

50 रुपए से भी इस सस्ते स्टॉक ने बाजार को हैरत में डाला हुआ है। जहां एक तरफ बाजार में गिरावट है तो वहीं दूसरी ओर ये स्टॉक अपना All Time High लगा रहा है। स्टॉक का नाम Cellecor Gadgets है और इसका मौजूदा भाव करीब 41 रुपए के आसपास है। इंट्रा डे के दौरान स्टॉक में 10 प्रतिशत का अपर सर्किट देखने को मिला और यह 41.2 रुपए के लेवल पर आ गया। आपको बता दें ये कि एक SME स्टॉक है। पिछले तीन साल में कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी (ROE) 114% पर बना हुआ है, जो एक्सपर्ट्स के मुताबिक अच्छे नंबर्स हैं।

स्टॉक में बंपर तेजी क्यों?

कंपनी की ओर से बड़े एलान किए गए हैं। कंपनी ने अपने नए लैपटॉप और 5G स्मार्टफोन्स की रेंज लॉन्च करने की एलान किया है। एक एक्सचेंज फाइलिंग में कंपनी ने कहा कि Cellecor Gadgets इस सितंबर में अपने लेटेस्ट लैपटॉप और 5G स्मार्टफोन्स की रेंज लॉन्च करते हुए खुशी महसूस कर रही है, जो आने वाले त्योहारी सीजन के लिए एकदम सही समय है। कंपनी नए स्मार्टफोन्स में 64GB और 128GB स्टोरेज विकल्पों के साथ-साथ एक्सपेंडेबल मेमोरी के साथ आएगी। नए प्रोडक्ट्स Android 14.0 से बेहतर प्रदर्शन, बेहतर प्राइवेसी और कस्टमाइजेशन देता है। साथ ही 5G स्पीड, शानदार स्ट्रीमिंग और कुशल मल्टीटास्किंग देखने को मिल सकती है। आपको बता दें कि Cellecor Gadgets अपने ब्रांड के तहत मोबाइल फीचर फोन, स्मार्टवॉच, TWS (ट्रू वायरलेस स्टीरियो), ईयरबड्स, नेकबैंड्स और LED टीवी जैसी उत्पादों की बिक्री करता है।

कंपनी के फंडामेंट्ल्स

Shareholding Pattern को देखें तो प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 51.54% है। वहीं दूसरी ओर विदेशी निवेशकों की हिस्सेदारी 0.77% और DIIs की 3.91% है। कंपनी का Market Cap 870 करोड़ रुपए का है। पिछले एक महीने में 35 प्रतिशत रिटर्न और 3 महीने में 78 प्रतिशत भाग चुका है।