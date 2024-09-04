Bank Nifty and Nifty Strategy Today: आज क्या है ट्रेडिंग रेंज, क्या करें निफ्टी, बैंक निफ्टी?

scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारBank Nifty and Nifty Strategy Today: आज क्या है ट्रेडिंग रेंज, क्या करें निफ्टी, बैंक निफ्टी?

तकनीकी रूप से, दैनिक चार्ट पर सूचकांक ने एक हरे रंग की मोमबत्ती का गठन किया है जिसमें लंबी निचली छाया है, जो मजबूती का संकेत देती है।

Ankur Tyagi
UPDATED: Sep 4, 2024 08:37 IST
Sensex, Nifty end flat amid anticipation of U.S. conomic data
ख़राब ग्लोबल संकेतों के बीच आज निफ्टी और बैंक निफ्टी की चाल कैसी रह सकती है। Asit C. Mehta Investment Intermediates के VP Technical and Derivatives Research हेड Hrishikesh Yedve के मुताबिक 

निफ्टी की स्ट्रेटजी

कल निफ्टी ने दिन की शुरुआत एक गैप-अप के साथ की, लेकिन ऊंचे स्तरों को बनाए रखने में असमर्थ रहा, जिसके परिणामस्वरूप मुनाफावसूली हुई। हालांकि, इस मुनाफावसूली के बावजूद, सूचकांक ने दिन की समाप्ति फ्लैट नोट पर 25,280 के स्तर पर किया। तकनीकी दृष्टिकोण से, दैनिक चार्ट पर सूचकांक ने एक छोटी लाल मोमबत्ती का गठन किया है, लेकिन यह अभी भी राउंडिंग बॉटम पैटर्न के ब्रेकआउट के ऊपर अच्छी स्थिति में बना हुआ है, जो मजबूती का संकेत है। निचले स्तर पर, 9-दिवसीय एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज (DEMA) और राउंडिंग बॉटम पैटर्न के हालिया ब्रेकआउट बिंदु 25,070 के करीब स्थित हैं। इस प्रकार, 25,070 के आसपास की किसी भी गिरावट का उपयोग निफ्टी खरीदने के लिए किया जाना चाहिए। ऊपर की ओर, सूचकांक निकट भविष्य में 25,500-25,600 के स्तरों का परीक्षण कर सकता है।

बैंक निफ्टी की स्ट्रेटजी

बैंक निफ्टी ने दिन की शुरुआत मजबूत नोट पर की लेकिन पहले हाफ में मुनाफावसूली का सामना किया। हालांकि, सूचकांक ने दूसरे हाफ में मजबूत खरीदारी रुचि देखी और दिन का समापन 51,689 के स्तर पर सकारात्मक रूप से किया। तकनीकी रूप से, दैनिक चार्ट पर सूचकांक ने एक हरे रंग की मोमबत्ती का गठन किया है जिसमें लंबी निचली छाया है, जो मजबूती का संकेत देती है। निचले स्तर पर, 21-दिवसीय एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज (DEMA) 51,060 के स्तर के पास है। जब तक सूचकांक 51,060 के ऊपर बना रहता है, 'बाय ऑन डिप्स' रणनीति की सिफारिश की जाती है। ऊपर की ओर, बैंकनिफ्टी 52,000 के स्तरों का परीक्षण करने का प्रयास कर सकता है, जो डबल बॉटम पैटर्न के लक्ष्य से मेल खाता है।”

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
ankur tyagi
Published On:
Sep 4, 2024