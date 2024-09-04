भारी गिरावट के बीच इस Small Cap Stock में अपर सर्किट थम नहीं रहा!

scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारभारी गिरावट के बीच इस Small Cap Stock में अपर सर्किट थम नहीं रहा!

जहां एक तरफ बाजार में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं दूसरी तरफ एक स्मॉलकैप स्टॉक है जिसमें तेजी थमने का नाम नहीं ले रही है। इस स्टॉक का नाम Starlineps Enterprises है। मंगलवार के बाद बुधवार को भी इस स्टॉक में 5 प्रतिशत का अपर सर्किट लगा है।

Harsh Verma
NEW DELHI,UPDATED: Sep 4, 2024 10:35 IST
जहां एक तरफ बाजार में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। ऐसे में एक स्मॉलकैप स्टॉक है जिसमें तेजी थमने का नाम नहीं ले रही है। इस स्टॉक का नाम Starlineps Enterprises है। मंगलवार को भी इस स्टॉक में  5 प्रतिशत का अपर सर्किट लगा, जिसके बाद ये 103 रुपये के लेवल तक पहुंच गया। ये ही स्थिति बुधवार को भी देखने को मिली और स्टॉक अपर सर्किट के साथ 108 रुपए के लेवल को पार कर गया। पिछले एक महीने की चाल देखें तो स्टॉक 32 प्रतिशत नीचे जा चुका है। इसके मायने ये हुए कि स्टॉक ने हाल ही में रफ्तार पकड़नी शुरु की है। अब यहां सवाल है कि आखिर स्टॉक भाग क्यों रहा है?

क्यों लग रहा है अपर सर्किट?
स्टॉक में तेजी की वजह है Tulua Foods Pvt. Ltd. में स्ट्रैटेजिक निवेश का एलान है। Starlineps Enterprises ने Tulua Foods में 20 लाख रुपए के स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट का एलान किया है। इस निवेश के साथ ही टुलुआ फूड्स की वैल्यू ₹20 करोड़ हो गई है। यह  Starlineps Enterprises की विस्तार की रणनीति के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। ये कदम कंपनी के पोर्टफोलियो में वैरायटी लाने और डेवपलपमेंट वाले सेक्टरों में एंट्री करने की व्यापक रणनीति का हिस्सा है। हाल के निवेशों में CUR8 वेंचर्स और LiaPlus AI में हिस्सेदारी शामिल है। आपको बता दें कि CUR8 वेंचर्स AI डिफेंस सॉल्यूशंस में एक प्रमुख खिलाड़ी है, जबकि LiaPlus AI बहुभाषी AI तकनीक में माहिर है।

कैसे हैं फाइनेंशियल्स?
कंपनी के रिजल्ट्स देखें तो वित्तीय वर्ष 2024-25 की जून तिमाही में कंपनी को 17.27 करोड़ की इनकम हुई, जो कि पिछली तिमाही में 12 करोड़ रुपये से 43.2 प्रतिशत ज्यादा है। साथ ही कंपनी का नेट प्रॉफिट 2.85 करोड़ बढ़ा है।पिछले महीने 8 अगस्त, 2024 को स्टारलाइनप्स एंटरप्राइजेज ने अपने इक्विटी शेयरों के स्टॉक स्प्लिट की घोषणा की थी, इसमें फेस वैल्यू को 5 रुपये से घटाकर 1 रुपये कर दिया गया। इस कदम का मकसद शेयर लिक्विडिटी को बढ़ाना और छोटे निवेशकों को लुभाना है। इसके अलावा कंपनी ने अपने शेयरधारकों को 1: 5 के रेशियो में बोनस इक्विटी शेयर जारी करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
harsh verma
Published On:
Sep 4, 2024