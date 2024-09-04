scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारसरकारी बैंकों के शेयरों पर आई बड़ी रिपोर्ट! समझिए कहां फंस सकते हैं निवेशक?

सरकारी बैंकों के शेयरों पर आई बड़ी रिपोर्ट! समझिए कहां फंस सकते हैं निवेशक?

अगर आपने भी सरकारी या फिर प्राइवेंट बैंकों में निवेश किया है तो आपको Morgan Stanley की इस रिपोर्ट को बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए।

Advertisement
Harsh Verma
Harsh Verma
New Delhi,UPDATED: Sep 4, 2024 12:40 IST
सरकारी बैंकों के शेयरों पर आई बड़ी रिपोर्ट
सरकारी बैंकों के शेयरों पर आई बड़ी रिपोर्ट

अगर आपने भी सरकारी या फिर प्राइवेंट बैंकों में निवेश किया है तो आपको Morgan Stanley की इस रिपोर्ट को बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए। अगर आप गौर करें तो लोकसभा चुनावों के नतीजों के बाद सरकारी बैंकों के शेयरों में धीमापन देखने को मिल रहा है। NIFTY PSU BANK की बात की जाए तो एक महीने में इंडेक्स 4 प्रतिशत नीचे जा चुका है। वहीं 3 महीने में 1.32% पॉजिटिव रिटर्न मिले हैं, जो फ्लैट ही हैं। अगर Nifty Pvt Bank की चाल देखें तो पिछले एक महीने में 0.44% के फ्लैट रिटर्न और पिछले 3 महीने में 10.56% के अच्छे रिटर्न देते दिखा है प्राइवेट बैंक इंडेक्स। ऐसे में मॉर्गन स्टेनली की रिपोर्ट में कई अहम बातें कही गई हैं। जिसमें स्टॉक के आगे के भविष्य पर कई सुझाव दिए गए हैं।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

क्या कहती है MS की रिपोर्ट?

Morgan Stanley ने देश के सरकारी और प्राइवेट बैंकों पर एक खास रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में निवेशकों को सरकारी और मीडिया साइज के प्राइवेट बैंकों के मुकाबले बड़े प्राइवेट बैंकों में निवेश करने का सुझाव दिया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि ये वक्त selective होने का है ताकि निवेशक प्रॉफिट की तरफ बढ़ सकें। बैंकों के मार्जिन और एसेट्स क्वालिटी को नॉर्मल होने में कुछ साल लग जाएंगे। मॉर्गन स्टेनली का मानना है कि बड़े निजी क्षेत्र के बैंक बेहतर स्थिति में हैं और आने वाले दिनों में इसमें अच्छा मुनाफा बन सकता है। सरकारी बैंकों में प्रॉफिट और ग्रोथ के बीच थोड़ा अलर्ट रहना चाहिए। जबकि मिड-साइज के प्राइवेट बैंकों को high competitive दबाव के चलते स्ट्रक्चरल  रूप से अधिक चुनौतीपूर्ण माना जाता है। इसलिए सरकारी बैंकों के मुकाबले बड़े निजी बैंकों से में रहने की सिफारिश की गई है। आइये जानते हैं किन स्टॉक्स पर क्या नए टारगेट दिए गए हैं?

किन स्टॉक्स पर क्या नए टारगेट

Federal Bank 
'Equal-Weight' से घटाकर 'Underweight' यानि डाउनग्रेड कर दिया है
टारगेट को ₹200 से घटाकर ₹185 कर दिया है।

RBL Bank
RBL बैंक पर 'Underweight' कॉल को दोहराया गया है
टारगेट को ₹260 से घटाकर ₹210 किया

SBI Bank
'Equal-Weight' कॉल दिया गया है
टारगेट को घटाकर ₹800 किया

Bank Of Baroda
'Equal-Weight' कॉल,
टारगेट को घटाकर ₹265 किया

Punjab National Bank
'Underweight' कॉल दिया गया
 टारगेट घटाकर ₹73 किया

Canara Bank
कैनरा बैंक पर 'Underweight' कॉल
टारगेट को ₹83 किया

Bank Of India पर 'Underweight' का कॉल
 टारगेट को ₹110 किया

ICICI, Kotak और Axis बैंकों पर बुलिश मॉर्गन स्टेनली, मामूली टारगेट कट

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Abhishek
Published On:
Sep 4, 2024