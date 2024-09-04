सरकारी बैंकों के शेयरों पर आई बड़ी रिपोर्ट! समझिए कहां फंस सकते हैं निवेशक?

अगर आपने भी सरकारी या फिर प्राइवेंट बैंकों में निवेश किया है तो आपको Morgan Stanley की इस रिपोर्ट को बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए। अगर आप गौर करें तो लोकसभा चुनावों के नतीजों के बाद सरकारी बैंकों के शेयरों में धीमापन देखने को मिल रहा है। NIFTY PSU BANK की बात की जाए तो एक महीने में इंडेक्स 4 प्रतिशत नीचे जा चुका है। वहीं 3 महीने में 1.32% पॉजिटिव रिटर्न मिले हैं, जो फ्लैट ही हैं। अगर Nifty Pvt Bank की चाल देखें तो पिछले एक महीने में 0.44% के फ्लैट रिटर्न और पिछले 3 महीने में 10.56% के अच्छे रिटर्न देते दिखा है प्राइवेट बैंक इंडेक्स। ऐसे में मॉर्गन स्टेनली की रिपोर्ट में कई अहम बातें कही गई हैं। जिसमें स्टॉक के आगे के भविष्य पर कई सुझाव दिए गए हैं।

क्या कहती है MS की रिपोर्ट?

Morgan Stanley ने देश के सरकारी और प्राइवेट बैंकों पर एक खास रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में निवेशकों को सरकारी और मीडिया साइज के प्राइवेट बैंकों के मुकाबले बड़े प्राइवेट बैंकों में निवेश करने का सुझाव दिया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि ये वक्त selective होने का है ताकि निवेशक प्रॉफिट की तरफ बढ़ सकें। बैंकों के मार्जिन और एसेट्स क्वालिटी को नॉर्मल होने में कुछ साल लग जाएंगे। मॉर्गन स्टेनली का मानना है कि बड़े निजी क्षेत्र के बैंक बेहतर स्थिति में हैं और आने वाले दिनों में इसमें अच्छा मुनाफा बन सकता है। सरकारी बैंकों में प्रॉफिट और ग्रोथ के बीच थोड़ा अलर्ट रहना चाहिए। जबकि मिड-साइज के प्राइवेट बैंकों को high competitive दबाव के चलते स्ट्रक्चरल रूप से अधिक चुनौतीपूर्ण माना जाता है। इसलिए सरकारी बैंकों के मुकाबले बड़े निजी बैंकों से में रहने की सिफारिश की गई है। आइये जानते हैं किन स्टॉक्स पर क्या नए टारगेट दिए गए हैं?

किन स्टॉक्स पर क्या नए टारगेट

Federal Bank

'Equal-Weight' से घटाकर 'Underweight' यानि डाउनग्रेड कर दिया है

टारगेट को ₹200 से घटाकर ₹185 कर दिया है।

RBL Bank

RBL बैंक पर 'Underweight' कॉल को दोहराया गया है

टारगेट को ₹260 से घटाकर ₹210 किया

SBI Bank

'Equal-Weight' कॉल दिया गया है

टारगेट को घटाकर ₹800 किया

Bank Of Baroda

'Equal-Weight' कॉल,

टारगेट को घटाकर ₹265 किया

Punjab National Bank

'Underweight' कॉल दिया गया

टारगेट घटाकर ₹73 किया

Canara Bank

कैनरा बैंक पर 'Underweight' कॉल

टारगेट को ₹83 किया

Bank Of India पर 'Underweight' का कॉल

टारगेट को ₹110 किया

ICICI, Kotak और Axis बैंकों पर बुलिश मॉर्गन स्टेनली, मामूली टारगेट कट