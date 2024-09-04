HAL, Mazagon Dock, GRSE, BEL, Bharat Dynamics: 5 स्टॉक्स जो मंदी में भी हैं हिट !

एंटीक स्टॉक ब्रोकिंग ने अपने कवरेज में पांच डिफेंस पीएसयू स्टॉक्स पर अपनी 'खरीद' रेटिंग बरकरार रखी है, जिनमें हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल), भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल), भारत डायनेमिक्स लिमिटेड (बीडीएल), मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड (एमडीएल) और गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड (जीआरएसई) शामिल हैं। इस ब्रोकरेज ने कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड पर 'होल्ड' करने का सुझाव दिया है।

हाल ही में सरकार ने भारतीय सशस्त्र बलों के लिए 1.4 लाख करोड़ रुपये के प्रस्तावों को मंजूरी दी। इनमें भविष्य के लिए तैयार लड़ाकू वाहनों (एफआरसीवी) की खरीद शामिल है, जिससे भारत फोर्ज, महिंद्रा डिफेंस, टाटा एडवांस्ड सिस्टम को फायदा हो सकता है। इसमें एयर डिफेंस फायर कंट्रोल रडार भी शामिल है, जो BEL के लिए पाजिटिव है। डोर्नियर-228 विमान के लिए मंजूरी HAL के लिए पाजिटिव है। अगली पीढ़ी के तेज गश्ती जहाजों की खरीद MDL, GRSE, Cochin Shipyard के लिए पाजिटिव होंगे।

इससे पहले सरकार ने 2024 में सरकार ने 3.61 लाख करोड़ रुपये के प्रस्तावों को स्वीकृति दी थी।

4 प्रतिशत से वित्त वर्ष 2024 में 75 प्रतिशत तक अभूतपूर्व सुधार देखा गया है और इसमें और सुधार होने की उम्मीद है।

ब्रोकरेज एंटिक ने कहा है कि डिफेंस सेक्टर में लंबी अवधि के लिए अवसर मौजूद है क्योंकि इसने HAL के लिए 6,145 रुपये, BEL के लिए 381 रुपये, BDL के लिए 1,579 रुपये, Mazgaon Dock के लिए 5,486 रुपये और GRSE के लिए 2,092 रुपये का टारगेट प्राइस है। ब्रोकरेज ने Cochin Shipyard को 1,622 रुपये के टारगेट प्राइस के साथ 'होल्ड' रेटिंग दी है।

Hindustan Aeronautics Limited



एंटीक स्टॉक ब्रोकिंग ने कहा कि वित्त वर्ष 24 के अंत में HAL की ऑर्डर बुक 94,000 करोड़ रुपये थी, जो इसके पिछले 12 महीने के रेवेन्यु का 3.2 गुना राजस्व दृश्यता प्रदान करती है। Su-30 MKI विमान के 240 एयरो इंजन के लिए 26,000 करोड़ रुपये के ऑर्डर से ऑर्डर बुक को और मजबूती मिलेगी और यह 1.2 लाख करोड़ रुपये हो जाएगी, जिसकी डिलीवरी वित्त वर्ष 26 से शुरू होनी चाहिए।



Mazgoan Ship Builders

मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स की ऑर्डर बुक 14 अगस्त तक 40,400 करोड़ रुपये थी, जो तीनों शिपयार्ड में सबसे अधिक थी।

एंटिक ने कहा, कंपनी अगले दो वर्षों में सात डिलीवरी की योजना बना रही है (वित्त वर्ष 2027 में एक फास्ट पेट्रोल पोत की डिलीवरी होगी)। यह अतिरिक्त एओएन एमडीएल के लिए एक बड़ी ऑर्डर बुक में तब्दील हो सकता है।

GRSE



GRSE की मौजूदा ऑर्डर बुक 25,230 करोड़ रुपये की है। जून तिमाही में इसने 3,610 करोड़ रुपये का ऑर्डर इनफ्लो देखा। मौजूदा समय-सीमा से संकेत मिलता है कि इसका अधिकांश हिस्सा वित्त वर्ष 26 और वित्त वर्ष 27 तक पूरा हो जाना चाहिए। जीआरएसई के पास अगली पीढ़ी के अपतटीय गश्ती पोत अपडेट (चार जहाज) के लिए मौजूदा ऑर्डर हैं, जिनका कुल ऑर्डर मूल्य 3410 करोड़ रुपये है (220 करोड़ रुपये वित्त वर्ष 25 की पहली तिमाही तक पूरे हुए, शेष: 3,180 करोड़ रुपये)।

