Tata Steel, SBI, Axis Bank, Tata Motors: 9 स्टॉक जो अपने ऑल टाइम हाई से 10-20% नीचे हैं !

टाटा स्टील लिमिटेड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI), इंडसइंड बैंक लिमिटेड, एक्सिस बैंक लिमिटेड और टाटा मोटर्स लिमिटेड उन नौ सेंसेक्स कंपनियों में शामिल हैं जो अपने 52-वीक के हाई से 10-20 प्रतिशत नीचे हैं। टाटा स्टील ने सोमवार के कारोबार में 148 रुपये का निचला स्तर छुआ और बीएसई पर 18 जून के अपने उच्चतम स्तर 184.60 रुपये से 19.82 प्रतिशत नीचे है। कोटक ने 150 रुपये के लक्ष्य के साथ शेयर पर 'Reduce' रेटिंग दी है। इनक्रेड इक्विटीज ने शेयर को 82 रुपये का माना है। ट्रेंडलाइन के आंकड़ों के मुताबिक उपलब्ध 28 विश्लेषकों के अनुमानों के आधार पर शेयर को 'Hold' करने की सहमति है। 1,401 रुपये पर इंडसइंड बैंक के शेयर 15 जनवरी के 1,694.35 रुपये के उच्च स्तर से 17 प्रतिशत नीचे हैं।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

शेयर का लक्ष्य मूल्य



शेयरखान ने कहा कि क्रेडिट कार्ड और एमएफआई पोर्टफोलियो में उच्च स्लिपेज को छोड़कर इंडसइंड बैंक के लिए निकट अवधि का आउटलुक सही लग रहा है। भारतीय स्टेट बैंक और एक्सिस बैंक लिमिटेड भी जून/जुलाई के अपने उच्चतम स्तर से 14-15 प्रतिशत नीचे हैं। एसबीआई के लिए, गिरावट मुख्य रूप से गोल्डमैन सैक्स द्वारा इसकी रेटिंग को घटाकर 'बेचें' करने के कारण हुई, जिसने कई प्रतिकूल परिस्थितियों का हवाला देते हुए पीएसयू बैंक के शेयर का लक्ष्य मूल्य 841 रुपये से बढ़ाकर 742 रुपये कर दिया।

मॉडल पोर्टफोलियो

बर्नस्टीन ने हाल ही में एक्सिस बैंक को अपने मॉडल पोर्टफोलियो से हटा दिया, क्योंकि उसे लगा कि हाल ही में ऋण लागत में हुई वृद्धि और सिटी एकीकरण को पीछे छोड़ते हुए निकट भविष्य में कोई सकारात्मक आश्चर्य सामने नहीं आ रहा है। टाटा मोटर्स लिमिटेड, मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड, बजाज फाइनेंस लिमिटेड, महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड और अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड के शेयरों में 10 से 11 प्रतिशत तक की गिरावट आई।

जेएम फाइनेंशियल

जेएम फाइनेंशियल ने कहा, "द्वितीय सप्ताहों को छोड़कर, अगस्त में थोक बिक्री का प्रदर्शन अधिकांश खंडों में धीमा रहा, जिसका कारण इस वर्ष त्योहारी सीजन (ओणम) के कारण इन्वेंट्री में सुधार/स्थानांतरण का सितंबर में होना था।"

आनंद राठी

आनंद राठी को वित्त वर्ष 2025 में दोपहिया वाहन निर्माताओं के लिए 11 प्रतिशत की वॉल्यूम वृद्धि की उम्मीद है। उन्हें मध्यम और भारी वाणिज्यिक वाहनों में 7 प्रतिशत, ट्रैक्टरों में 5 प्रतिशत और यात्री वाहनों में 4 प्रतिशत की वॉल्यूम वृद्धि की उम्मीद है। इसमें कहा गया है, "हम ऑटो सेक्टर के प्रति अपना आशावादी दृष्टिकोण बनाए रखते हैं। हमारी पसंदीदा ओईएम कंपनियां हीरो मोटोकॉर्प, अशोक लीलैंड और महिंद्रा एंड महिंद्रा हैं।"

इनक्रेड इक्विटीज

बजाज फाइनेंस के मामले में, इनक्रेड इक्विटीज ने बढ़ती उत्पाद विविधता, हाउसिंग आर्म की लिस्टिंग और आरामदायक मूल्यांकन का हवाला देते हुए, 9,000 रुपये के लक्ष्य मूल्य के साथ स्टॉक पर 'ADD' रेटिंग का सुझाव दिया है।