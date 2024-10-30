Swiggy के IPO का प्राइस बैंड तय, जानिए ग्रे मार्केट में क्या है स्थिति?

Swiggy India का IPO को लेकर बड़ी खबर आ गई है। कंपनी ने अपने इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग (IPO) के लिए प्राइस बैंड का एलान कर दिया है। इसके अलावा कुछ और अहम जानकारियां भी साझा की गई हैं।

कब लगा सकते हैं पैसा?

सॉफ्टबैंक समर्थित Swiggy Ltd. ने अपने इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग (IPO) के लिए प्राइस बैंड का एलान हो गया है। 6 नवंबर 2024 को IPO सब्सक्रिप्शन के लिए खुलने जा रहा है। वहीं 8 नवंबर को बंद होगा।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

प्राइस बैंड

कंपनी ने प्रति शेयर ₹371 से ₹390 के बीच प्राइस बैंड तय किया है। निवेशक एक लॉट में कम से कम 38 शेयरों के लिए बोली लगा सकते हैं और फिर इसके मल्टीपल में भी बोली लगा सकते हैं।अपर प्राइस बैंड के आधार पर कंपनी ₹11,327.43 करोड़ जुटाने का इरादा रखती है। जिसमें से ₹4,499 करोड़ का फ्रैश इश्यू है, जबकि मौजूदा शेयरधारक 17.5 करोड़ शेयर बेचेंगे। Swiggy के IPO में ऑफर फॉर सेल (OFS) को पहले 7073 करोड़ रुपये से घटाकर अब 6800 करोड़ रुपये कर दिया गया है, जिससे मौजूदा निवेशक कम शेयर बेचेंगे।

OFS के तहत भाग लेने वाले निवेशकों में Accel India IV, Apoletto Asia, Alpha Wave Ventures, Coatue PE Asia XI, DST EuroAsia V, Elevation Capital V, Inspired Elite Investments, MIH India Food Holdings, Norwest Venture Partners, Tencent Cloud Europe आदि शामिल हैं।

Swiggy Ltd. की लिस्टिंग के बाद की मार्केट कैप, अपर प्राइस बैंड के आधार पर ₹87,299 करोड़ होने की उम्मीद है। इस इश्यू के लिए एंकर बुक 5 नवंबर को खुलेगा, जबकि बोली लगाने के लिए इश्यू 8 नवंबर, 2024 को बंद होगा। Swiggy Ltd. ने अपने कर्मचारियों के लिए 7.5 लाख शेयर रिजर्व किए हैं। इसके अलावा नेट ऑफर में से 75% योग्य संस्थागत खरीदारों के लिए, 15% गैर-संस्थागत निवेशकों के लिए और बाकि 10% रिटेल निवेशकों के लिए निर्धारित किया गया है।

GMP

स्विगी आईपीओ का ताजा जीएमपी ₹25 है। 390 रुपये के प्राइस बैंड के साथ, स्विगी आईपीओ की अनुमानित लिस्टिंग कीमत ₹415 (कैप प्राइस + आज का जीएमपी) है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

