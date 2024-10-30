Yes Bank Share को लेकर आई सबसे बड़ी खबर!

Yes Bank के शेयरों में पिछले दिनों से तेजी देखी जा रही है। हालांकि पिछले 6 महीने में स्टॉक करीब 21 प्रतिशत नीचे चुका है। ऐसे में कंपनी के एसेट क्वालिटी से जुड़ी खबर आ रही है। जिसका असर लॉन्ग टर्म में देखने को मिल सकता है।

बिजनेस स्टैंडर्ड की खबर के मुताबिक Yes Bank 635 करोड़ रुपये के अनसिक्योर्ड लोन को बेचने की तैयारी है। 4 नवंबर 2024 तक खरीदने वालों से आवेदन मांगे है। जब कोई लोन बिना किसी गारंटी के दिया जाता है, तो वह अनसेक्योर्ड लोन होता है. इस लोन में कस्‍टमर से किसी तरह की गारंटी या कोलेटरल नहीं किया जाता है।

बैंक ने NPA के लिए 22.80 करोड़ रुपये का रिजर्व प्राइसय निर्धारित किया है, जिसका मतलब है कि सिर्फ 3.59 प्रतिशत की वसूली होगी। पोर्टफोलियो में 307 करोड़ रुपये के पर्सनल लोन और 327.77 करोड़ रुपये क्रेडिट कार्ड है। इसके साथ ही JCF YES TRUST के ट्रस्टी के रूप में कार्यरत JC Flowers ARC, 18 नवंबर को नीलामी के जरिए से चार कंपनियों - कार्निवल फिल्म्स, सिनेमा वेंचर्स, कार्निवल फिल्म्स एंटरटेनमेंट और स्टारगेज़ एंटरटेनमेंट - से 1,290.18 करोड़ रुपये के NPA को बेचने के लिए कैश के आधार पर काउंटर बोलियां मांग रही है, जो सिर्फ 78 करोड़ रुपये की एंकर बोली पर आधारित है, जिसका मतलबथ है सिर्फ 6.04 प्रतिशत की वसूली होगी।

Yes Bank के कुल NPA- बैंक ने 48,000 करोड़ रुपये के NPA साल 2022 में JC Flowers ARC को बेचे थे। वहीं JC Flowers ARC को 11,200 करोड़ रुपये के एनपीए बेचे थे।

क्या है टारगेट?

हालांकि रिजल्ट्स से कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज प्रभावित नहीं है। उन्होंने कहा कि रिटेल लोन की टेंशन पॉजिटिव पहलुओं को छिपाता है। ब्रोकरेज का कहना है कि हम SELL रेटिंग बनाए रखते हैं और टारगेट ₹18 रुपए प्रति शेयर कर दिया है। जबकि पहले टारगेट ₹19 प्रति शेयर था। उनका कहना है कि हम रिटेल लोन बुक में ग्रोथ पर नजर रखते हैं। कम प्रोविजनिंग के आधार से कमाई की रिकवरी में मदद करते है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

