Newsशेयर बाज़ारIREDA को बेचना नहीं है, एक्सपर्ट ने बताई वजह !

IREDA को बेचना नहीं है, एक्सपर्ट ने बताई वजह !

मूविंग एवरेज की बात करें तो IREDA का स्टॉक वर्तमान में अपने 200-दिन के मूविंग एवरेज से ऊपर है, लेकिन 5-दिन, 20-दिन, 50-दिन और 100-दिन के मूविंग एवरेज से नीचे है, जो कंपनी के स्टॉक में मिश्रित रुझान को दर्शाता है।

Ankur Tyagi
UPDATED: Oct 29, 2024 17:55 IST
IREDA Q2 Results| Profit Grows 36% At Rs 388 Crore, Loan Sanctions Jump 206%
इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी (IREDA) का स्टॉक आज के कारोबारी सत्र में 205 के लेवल पर आ गया है। अब इस स्टॉक में आगे क्या होगा ये एक बड़ा सवाल है क्योंकि अगर 220 का लेवल पार होता है तो आगे क्या होगा और दूसरा सवाल ये है कि क्या इस स्टॉक में बने रहे हैं या फिर जिस तरह बाजार में गिरावट है उसमें इसे बेचकर निकल जाएं। इन तमाम सवालों के जवाब आज हम लेने की कोशिश करेंगे।

बिजनेस टुडे बाजार ने मार्केट एक्सपर्ट राघवेंद्र सिंह से बात की। राघवेंद्र सिंह का कहना है कि इस शेयर में अभी बने रहे हैं। 180 रूपये के नीचे इस शेयर में मंदी हो सकती थी लेकिन अभी इस स्टॉक में तेजी का रूझान होगा अगर ये स्टॉक 220 के लेवल तक पहुंचता है तो इसमें और तेजी होगी। राघवेंद्र सिंह का कहना है कि 180 के लेवल पर एक मजबूत बेस बन चुका है। 

अगर IREDA के प्रदर्शन की तुलना संपूर्ण बाजार से की जाए तो पिछले दिन सेंसेक्स से 3.19% अधिक रहा, जबकि पिछले महीने में -14.97% रहा है। हाल के बाजार की अस्थिरता के बावजूद, IREDA ने सकारात्मक रुझान बनाए रखा है।

डिस्क्लेमर - किसी भी निवेश निर्णय लेने से पहले अच्छी तरह से रिसर्च करना और एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना हमेशा उचित होता है।
 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
ankur tyagi
Published On:
Oct 29, 2024