इस मल्टीबैगर PSU Stock पर क्यों भिड़ गए ब्रोकरेज?

सरकारी कंपनी BHEL के दूसरी तिमाही नतीजों के बाद शेयरों पर ब्रोकरेज की अलग-अलग राय आ रही है। जहां एक तरफ ब्रोकरेज फर्म CLSA को स्टॉक काफी ज्यादा महंगा दिख रहा है। वहीं दूसरी ओर Morgan Stanley स्टॉक पर बुलिश दिख रहा है। आइये समझते हैं कि विदेशी ब्रोकरेज की इस के पीछे के तर्क क्या हैं?

Harsh Verma
NEW DELHI,UPDATED: Oct 30, 2024 07:21 IST
BHEL stock gained 10% intra day on Monday to Rs 238.60 on BSE. Market cap of the firm climbed to 79,269 crore.

Morgan Stanley
ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म Morgan Stanley ने BHEL पर अपनी Overweight की रेटिंग को बरकरार रखा है और भविष्य के लिए टारगेट 364 रुपये प्रति शेयर तय किया है। इस हिसाब से देखा जाए तो  स्टॉक में 55% से ज्यादा की संभावना बन रही है। शेयर ने इस साल 9 जुलाई को 335 का 52 हफ्तों का ऑल टाइम हाई छुआ था। इसके बाद अक्टूबर में हमने इसे 210 के लो पर भी आते देखा।
ब्रोकरेज का कहना है कि कंपनी अपने आउटलुक को लेकर कॉन्फिडेंट है। अगले 5 सालों में 15% सालाना रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिल सकता है। इसके 17.5% पर भी बढ़ने की उम्मीद है. आगे ऑर्डर इन्फ्लो भी अच्छा रह सकता है।

CLSA
वहीं दूसरी ओर ब्रोकरेज फर्म CLSA ने अपनी नोट में लिखा कि BHEL में बदलाव स्पष्ट हैं, लेकिन वित्तीय वर्ष 2026 के लिए 40 गुना प्राइस टू अर्निंग के रेश्यो पर स्टॉक काफी ज्यादा महंगा दिख रहा है। CLSA ने BHEL पर "अंडरपरफॉर्म" रेटिंग रखी है, जिसका टारगेट प्राइस ₹189 है। हालांकि, CLSA ने कहा कि उसने स्टॉक पर अपनी "अंडरपरफॉर्म" सिफारिश बनाए रखी है क्योंकि इसकी वैश्विक पैसिव इंडेक्स में शामिल होने की ताकत अब खत्म हो चुकी है और लार्सन एंड टुब्रो के थर्मल पावर उपकरण बाजार में हाल की एंट्री ने BHEL के बाजार पर प्रश्नचिन्ह लगा दिया है। BHEL पर कवर रखने वाले 17 विश्लेषकों में से 10 ने स्टॉक पर "सेल" रेटिंग दी है, जिनके टारगेट  ₹70 से लेकर ₹364 तक हैं।

BHEL ने सितंबर तिमाही में आश्चर्यजनक नेट प्रॉफिट की रिपोर्ट की, जो नेट लॉस की अपेक्षाओं के एकदम उलट रहा। इस परिणाम के चलते स्टॉक ने दिन के दौरान 10% तक की बढ़ोतरी की, लेकिन आखिरी में 6% की तेजी के साथ बंद हुआ।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।


 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Oct 30, 2024