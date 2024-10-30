एक कर्ज मुक्त माइक्रो कैप कंपनी, जो प्लास्टिक प्रोडक्ट्स के बिजनेस से जुड़ी है। पिछले कुछ दिनों से स्टॉक में अच्छी तेजी देखी जा रही है। मौजूदा भाव स्टॉक का करीब 6 रुपए है। हाल ही में कंपनी को Bharat Petroleum Corporation Ltd की ओर से बड़ा ऑर्डर भी मिला है। आइये जानते हैं डिटेल्स

advertisement

कंपनी को मिला बड़ा ऑर्डर

East India Drums & Barrels Mfg. ने भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL) से विभिन्न ड्रम्मों और बैरल्स की सप्लाई के लिए महत्वपूर्ण ऑर्डर हासिल किया हैं। इनमें लोनि प्लांट के लिए 1,02,000 210 MS बैरल्स की सप्लाई शामिल है, जिसकी कीमत 18.82 करोड़ रुपये है और वडिल्यूब प्लांट और C-ल्यूब के लिए 1,38,000 210 MS बैरल्स की सप्लाईहै, जिसकी कीमत 23.36 करोड़ रुपये है। इसके अलावा कंपनी को खालापुर टर्मिनल के लिए 2,00,000 165 लीटर क्षमता वाले ड्रम्मों की सप्लाई का कॉन्टैक्ट भी दिया गया है, जिसकी कीमत 18.17 करोड़ रुपये है। इन ऑर्डरों की सप्लाई नवंबर 2024 के दूसरे हफ्ते में शुरू होने की योजना है।

बिजनेस मॉडल

ईस्ट इंडिया ड्रम्म्स एंड बैरल्स मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड (EIDBL) एक प्रमुख MSME इकाई है जो हाई क्वालिटी वाले ड्रम्मों और बैरल्स का प्रोडक्शन करती है। 2013 में अपनी स्थापना के बाद से, EIDBL ने भारतीय तेल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम जैसी प्रमुख सरकारी कंपनियों के साथ-साथ ह्यूबर ग्रुप, फ्लिंट ग्रुप और DIC इंडिया जैसी कंपनियों के साथ पैकेजिंग सॉल्यूएशन से जुड़ी सर्विस दी है। कंपनी की प्रोडक्शन यूनिट दमन, सोनीपत, और करजट में स्थित हैं। कंपनी विभिन्न साइज और क्षमताओं में ड्रम्मों और बैरल्स तैयार करती हैं, ताकि पेट्रोलियम, केमिकल्स, खाद्य पदार्थों और पेंट्स जैसे उद्योगों की जरूरतों को पूरा किया जा सके।

पिछले एक साल में स्टॉक ने 225 प्रतिशत का रिटर्न दिया है जबकि सेंसेक्स 23.55 प्रतिशत भागा है। फिलहाल कंपनी पर कोई कर्ज नहीं है। कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 94.76 प्रतिशत है। तो वहीं DIIs की 0.06% होल्डिंग है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।