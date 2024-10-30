ये 5 Stocks आपके पोर्टफोलियो को बना देंगे रॉकेट!

scorecardresearch
बाजार में उतार-चढ़ाव का माहौल बना हुआ है। अच्छे और बुरे नतीजों के आधार पर स्टॉक्स की चाल तय हो रही है। हालांकि 24000 के लेवल्स बचाने में बाजार कामयाब रहा है, लेकिन निवेशक दमदार रिकवरी का इंतजार में है। ऐसे में ब्रोकरेज ने 5 फंडामेंटल्स स्टॉक सुझाए हैं, जो पोर्टफोलियो को अच्छी मजबूती दे सकता है।

Harsh Verma
Delhi,UPDATED: Oct 30, 2024 09:21 IST
बाजार में उतार-चढ़ाव का माहौल बना हुआ है। अच्छे और बुरे नतीजों के आधार पर स्टॉक्स की चाल तय हो रही है। हालांकि 24000 के लेवल्स बचाने में बाजार कामयाब रहा है, लेकिन निवेशक दमदार रिकवरी का इंतजार में है। ऐसे में ब्रोकरेज ने 5 फंडामेंटल्स स्टॉक सुझाए हैं, जो पोर्टफोलियो को अच्छी मजबूती दे सकता है। 

ब्रोकरेज फर्म Sharekhan ने 5 शेयरों में अगले 1 साल के नजरिए के साथ खरीदारी की सलाह दी है। ब्रोकरेज का कहना है कि इन दिग्गज शेयरों में निवेशकों को अगली दिवाली तक 65 प्रतिशत तक का तगड़ा रिटर्न मिल सकता है।

Bharat Electronics

ब्रोकरेज फर्म Sharekhan ने BUY की सलाह दी है। टारगेट प्राइस 380 रुपये प्रति शेयर दिया है। इस तरह से मौजूदा भाव से अगले एक साल में निवेशकों को 34 प्रतिशत का शानदार रिटर्न मिल सकता है।

Tata Motors

ब्रोकरेज फर्म Sharekhan ने BUY की सलाह दी है।  टारगेट प्राइस 1235 रुपये प्रति शेयर दिया है। इस तरह से मौजूदा भाव से अगले एक साल में निवेशकों को 46 प्रतिशत का शानदार रिटर्न मिल सकता है।

Can Fin Homes 

ब्रोकरेज फर्म Sharekhan ने BUY की सलाह दी है। टारगेट प्राइस 1050 रुपये प्रति शेयर दिया है। इस तरह से मौजूदा भाव से अगले एक साल में निवेशकों को 22 प्रतिशत का शानदार रिटर्न मिल सकता है।

Welspun Living

करेज फर्म Sharekhan ने BUY की सलाह दी है। टारगेट प्राइस 189 रुपये प्रति शेयर दिया है। इस तरह से मौजूदा भाव से अगले एक साल में निवेशकों को 27 प्रतिशत का शानदार रिटर्न मिल सकता है।

Aarti Industries

ब्रोकरेज फर्म Sharekhan ने BUY की सलाह दी है। टारगेट प्राइस 848 रुपये प्रति शेयर दिया है। इस तरह से मौजूदा भाव सेसे अगले एक साल में निवेशकों को 65 प्रतिशत का शानदार रिटर्न मिल सकता है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
