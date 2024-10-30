तो क्या Suzlon Energy का शेयर ₹50 पर आ जाएगा?

scorecardresearch
क्या Suzlon Energy Ltd का शेयर मौजूदा भाव से गिरकर 50 रुपए प्रति शेयर पर जा सकता है? ब्रोकरेज फर्म Ventura Securities का ऐसा ही मानना है। इतना ही नहीं कुछ और ब्रोकरेज भी इस स्टॉक पर अलग राय है। आइये जानते हैं किस आधार पर इस विंड एनर्जी के टारगेट्स घटाए गए हैं?

Harsh Verma
Delhi,UPDATED: Oct 30, 2024 08:46 IST
क्या Suzlon Energy Ltd का शेयर मौजूदा भाव से गिरकर 50 रुपए प्रति शेयर पर जा सकता है? ब्रोकरेज फर्म Ventura Securities का ऐसा ही मानना है। इतना ही नहीं कुछ और ब्रोकरेज भी इस स्टॉक पर अलग राय है। आइये जानते हैं किस आधार पर इस विंड एनर्जी के टारगेट्स घटाए गए हैं?

Ventura Securities ने अपने नए नोट में कहा है कि Suzlon Energy Ltd एक शानदार बिजनेस है, लेकिन इसका मूल्य सही नहीं है। इसके साथ ही इस रेन्यूएबल एनर्जी कंपनी पर 'बिकवाली' की रेटिंग का सुझाव दिया गया है और अगले 24 महीनों में 50 रुपये का टारगेट तय किया गया है। यह JM Financial  के 81 रुपये के टारगेट प्राइस के खिलाफ है। JM फाइनेंशियल ने अगले 12 महीनों के लिए संभावना जताई है। वहीं दूसरी ओर Nuvama Institutional Equities ने भी एक साल के लिए स्टॉक का टारगेट प्राइस 67 रुपये तय किया है।

वेंचुरा का कहना है कि हम 50 रुपये के टारगेट प्राइस के साथ बेचने की सिफारिश जारी करते हैं, जो वर्तमान मूल्य 69 रुपये से 27.5 प्रतिशत की गिरावट को दिखाता है। हालांकि कंपनी की प्रमुख बाजार स्थिति में पहले से बेहतर है, मौजूदा वक्त में स्टॉक का भाव कैश फ्लो जनरेशन, एग्जिक्यूशन और ओवर वैल्यूएशन से जुड़े जोखिमों को सही तरीके से दिखा नहीं रहा है।

डोमेस्टिक ब्रोकरेज ने कहा

डोमेस्टिक ब्रोकरेज ने कहा कि Suzlon Energy, जो भारत के विंड टरबाइन क्षेत्र में 32 प्रतिशत बाजार हिस्सेदारी रखती है और एक पूर्ण रूप से एकीकृत ऑपरेशनल मॉडल है। FY24 के रूप में नेट कैश स्थिति में वापस आ गई है, जो FY06 के बाद पहली बार है। कंपनी ने वित्तीय संकट के सालों के बाद, संपत्ति बिक्री, डेट रिस्ट्रक्चरिंग और अनुकूल इंडस्ट्री सपोर्ट से सफलतापूर्वक वापसी की है।

ब्रोकरेज ने कहा कि मजबूत ऑर्डर बुक, जो इनॉक्स विंड के साथ बढ़ी है। विंड टरबाइन बाजार FY17 के बाद से वापस बढ़ता हुआ दिख रहा है। इसके अतिरिक्त कंपिटिशन में कमी आई है क्योंकि प्रमुख खिलाड़ी इस क्षेत्र से बाहर निकल गए हैं, जिससे सुझलोन एनर्जी और इनॉक्स प्रमुख खिलाड़ी बन गए हैं, जो अधिकांश बाजार पर कब्जा करने के लिए तैयार हैं। हालांकि कंपनी अगले 3-4 वर्षों की मांग को पूरा करने के लिए अच्छी स्थिति में है और इसे पूंजी तक बेहतर पहुंच मिली है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
