Nifty 500 का टॉप गेनर बना Suzlon Energy Share, 2 दिन में 18 प्रतिशत की तेजी
Suzlon Energy Ltd. के शेयरों में जबरदस्त तेजी देखी जा रही है। ये दूसरा दिन है जब शेयर में उछाल देखने को मिल रहा है। आइये जानते हैं इस तेजी के पीछे की वजह?
9 अक्टूबर यानि बुधवार को Suzlon Energy के शेयर इंट्रा डे के दौरान 8.5% तक चढ़ गए। मंगलवार को स्टॉक 6.8% तक गिर गया था, लेकिन बाद में सभी नुकसान को रिकवर करते हुए लगभग 4% के तेजी पर बंद हुआ।
विंड एनर्जी सर्विस प्रोवाइडर
विंड एनर्जी सर्विस प्रोवाइडर का प्राइस बैंड 5% से बढ़ाकर 10% किया गया है। यानि स्टॉक में गिरावट या तेजी अब 10 प्रतिशत तक हो सकेगी। Additional Surveillance Measure (ASM) से स्टॉक को हटाने के बाद शेयरों में तेजी का मूड-महौल देखने को मिल रहा है। सुज्लोन एनर्जी के शेयर 20 सितंबर को स्टेज 1 ASM से बाहर कर दिए गए थे। पहले सुजलॉन के स्टॉक को एक्सचेंज के जरिए रेग्युलेटरी मेकेनिज्म के तहत रखा गया था। ASM के तहत सिक्योरिटीज को शॉर्टलिस्ट करने के लिए मानदंडों में हाई-लॉ परिवर्तन, क्लाइंट कन्संटेशन, प्राइस बैंड हिट की संख्या, प्राइस टू अर्निंग रेश्यो और क्लोज टू क्लोज वैरिएशन शामिल हैं। जब किसी स्टॉक को ASM फ्रेमवर्क से हटा दिया जाता है, तो इसका मतलब है कि स्टॉक के आसपास के हेरफेर या उतार-चढ़ाव की चिंताएं कम हो गई हैं।
Nifty 500 index में बुधवार को स्टॉक टॉप गेनर्स के तौर पर उभरा है। Suzlon Energy के शेयर ₹84.7 के स्तर पर वापस आ गए हैं, जो इस साल 16 सितंबर को स्टॉक का हालिया उच्च स्तर था।
सुजलॉन एनर्जी शेयर
इस साल 2024 में अब तक सुजलॉन एनर्जी के शेयर में करीब 84 प्रतिशत की तेजी आई है। 12 महीनों में शेयर 143 प्रतिशत से ज्यादा मजबूत हुआ है। कंपनी में जून 2024 के आखिर तक प्रमोटर्स के पास 13.27 प्रतिशत हिस्सेदारी थी। हाल ही में सुजलॉन एनर्जी को BSE और NSE से एडवायजरी कम वॉर्निंग लेटर मिला है।