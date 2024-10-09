RBI Monetary Policy: आपकी EMI पर हो गया फैसला, GDP पर भी बड़ा अनुमान

RBI ने Monetary Policy Committee (MPC) की बैठक में बड़ा फैसला ले लिया है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता वाली कमेटी ने MPC मीटिंग के आखिरी दिन यानि 9 अक्तूबर को अपने फैसलों की जानकारी दी है। आइये जानते हैं कि आपका लोन सस्ता हुआ या फिर महंगा?

आपकी EMI

RBI की ओर से रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया है। लगातार 10वीं बार ऐसा हुआ है जब RBI ने रपो रेट को बरकार रखा है। रेपो रेट को 6.50 प्रतिशत पर ही बरकरार रखा गया है।

आपको बता दें कि RBI की 6 सदस्यों वाली मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में 5-1 के रेश्यो में रेपो रेट में बदलाव ना करने का फैसला लिया। इसका मतलब ये हुआ कि 6 में से 5 सदस्यों ने रेपो रेट को 6.50 प्रतिशत पर ही बरकरार रखने पर सहमति जताई।

महंगाई और GDP अनुमान

महंगाई को लेकर RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहना है कि खुदरा महंगाई के लक्ष्य 4% पर बने हुए हैं। हालांकि सितंबर महीने में महंगाई के आंकड़े बढ़े हुए लग सकते हैं। मौजूदा मैक्रो-इकोनॉमिक पैरामीटर बैलेंस हैं। GDP ग्रोथ को लेकर उन्होंने कहा कि कारोबारी साल 2025 के दौरान यह 7.2% रह सकता है। दूसरी तिमाही में GDP 7.2% रहने का अनुमान है। जबकि तीसरी तिमाही में इसे 7.3 से बढ़ाकर 7.4% कर दिया गया है। चौथी तिमाही में 7.2% से बढ़ाकर 7.4% पर रहने का अनुमान है। कारोबारी साल 2026 की पहली तिमाही में इसे 7.2% से बढ़कर 7.3% रहने का अनुमान है।

