इस PSU Bank को खरीदने का वक्त आया! हर शेयर पर 200 रुपए की कमाई?

Newsशेयर बाज़ारइस PSU Bank को खरीदने का वक्त आया! हर शेयर पर 200 रुपए की कमाई?

भारत के सबसे बड़े ऋणदाता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) को ब्रोकरेज फर्म Nomura के जरिए बैंकिंग सेक्टर के लिए पहली पसंद के रूप में चुना गया है। इतना ही नहीं बल्कि स्टॉक में जबरदस्त तेजी की भी उम्मीद जताई जा रही है।

Harsh Verma
NEW DELHI,UPDATED: Oct 9, 2024 10:53 IST
PSU bank
SBI क्यों है पसंद?
Nomura का मानना है कि SBI को एसेट क्वालिटी के मोर्चे पर अच्छा प्रदर्शन जारी रखना चाहिए। जून तिमाही के लिए SBI का ग्रॉस NPA 2.21% रहा, जो मार्च में 2.24% था, जबकि इसका नेट NPA 0.57% पर स्थिर रहा। ब्रोकरेज का मानना है कि SBI दोनों कठिन डिपॉजिट परिस्थितियों और संभावित ब्याज दर कटौती के बीच स्टॉक की स्थिति बेहतर है। SBI अपनी तिमाही परिणामों से पहले बिजनेस मूमेंटम की गति का खुलासा नहीं करता, हालांकि दूसरे बैंकों ने तिमाही के लिए साल दर साल 8% से 15% तक की डिपॉजिट बढ़ोतरी की है। तिमाही के दौरान इस बात की चिंता थी कि बैंक जमा खो रहे हैं जो शेयर बाजार में लगाए जा रहे हैं।

नोमुरा ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि SBI संभावित कठोर ड्राफ्ट रेग्युलेशन के मामले में भी अच्छी स्थिति में है। करंट प्राइस पर SBI के वैल्यूएशन वित्तीय वर्ष 2026 के लिए 1 गुना प्राइस-टू-बुक और 6.7 गुना प्राइस-टू-अर्निंग हैं, जो नोमुरा को काफी आकर्षक लग रहा है। 

नए टारगेट्स
जिन्होंने स्टॉक पर "BUY" की सिफारिश बनाए रखी है और टारगेट प्राइस 980 रुपए प्रति शेयर रखा है। पिछले एक महीने में SBI के शेयर स्थिर रहे हैं और नोमुरा का टारगेट प्राइस मूल्य के हिसाब से देखें तो स्टॉक में 25% की संभावित तेजी देखने को मिल सकती है।

SBI पर निगरानी रखने वाले 49 विश्लेषकों में से 39 ने स्टॉक पर "खरीदें" रेटिंग दी है, जबकि पांच ने "होल्ड" और "सेल" रेटिंग दी है। इतना ही नहीं नोमुरा का ₹980 का टारगेट प्राइस सबसे ऊंचा नहीं है। स्टॉक पर निगरानी रखने वाले 20 विश्लेषकों का टारगेट प्राइस ₹1,000 से अधिक है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
harsh verma
Published On:
Oct 9, 2024