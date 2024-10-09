scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारJhunjhunwala ने इस PSU Bank के बेच डाले शेयर, अब आगे क्या होगा?

Jhunjhunwala ने इस PSU Bank के बेच डाले शेयर, अब आगे क्या होगा?

दलाल स्ट्रीट की सेलेब्रिटी निवेशक रेखा राकेश झुनझुनवाला ने एक मल्टीबैगर PSU शेयरों में हिस्सेदारी बेची है। वहीं दूसरी ओर म्यूचुअल फंड्स ने इस स्टॉक में पिछले दिनों अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है।

Harsh Verma
Delhi,UPDATED: Oct 9, 2024 12:21 IST

Canara Bank 

सितंबर 2024 तिमाही के दौरान रेखा राकेश झुनझुनवाला ने मल्टीबैगर PSU बैंक में अपनी कुछ हिस्सेदारी को बेचा है। मौजूदा शेयर होल्डिंग पैटर्न के हिसाब से देखें तो रेखा झुनझुनवाला ने जुलाई-सितंबर 2024 के बीच Canara Bank के 45.20 लाख शेयर बेचे हैं। रेखा राकेश झुनझुनवाला के पास 30 सितंबर 2024 तक इस सरकारी बैंक में करीब 12.86 करोड़ इक्विटी शेयर या फिर 1.42 प्रतिशत हिस्सेदारी है। हालांकि मिसेज झुनझुनवाला के पास 30 जून 2024 के अंत में 13.32 करोड़ इक्विटी शेयर या 1.47 प्रतिशत हिस्सेदारी थी।

MF और FII का रुख

वहीं दूसरी ओर म्यूचुअल फंड ने Canara Bank में अपनी हिस्सेदारी 85 बेसिस पॉइंट बढ़ाकर 4.34 प्रतिशत कर दी है। रिटेल निवेशकों ने भी अपनी हिस्सेदारी 0.53 प्रतिशत अंक बढ़ाकर 8.16 प्रतिशत कर दी है। FII ने इस सरकारी बैंक में अपनी हिस्सेदारी 65 बेसिस पॉइंट घटाकर 11.24 प्रतिशत कर दी है। आपको याद दिला दैं कि कैनरा बैंक के शेयर मई 2024 में 1:5 रेश्यो में विभाजन के बाद कारोबार कर रहे थे।

Canara Bank Ltd के शेयर बुधवार को 1.33 प्रतिशत बढ़कर ₹106.30 पर पहुंच गए, जबकि मंगलवार को इसका बंद प्राइस 104.90 प्रति शेयर था। बैंक का कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन ₹96,000 करोड़ से थोड़ा ज्यादा है।

स्टॉक की चाल

स्टॉक में 30 जून 2024 से लगभग 18 प्रतिशत सुधार कर चुका है। कैनरा बैंक के शेयरों ने पिछले एक साल में लगभग 45 प्रतिशत की तेजी हुई है, जबकि 2024 में अब तक 20 प्रतिशत की बढ़त देखी है। पिछले एक महीने में स्टॉक स्थिर रहा है। हालांकि स्टॉक 4 जून 2024 को ₹129.35 के 52-सप्ताह के उच्च स्तर से लगभग 19 प्रतिशत गिर चुका है।

ट्रेंडलाइन के आंकड़ों के अनुसार, दिवंगत राकेश झुनझुनवाला की पत्नी रेखा झुनझुनवाला सार्वजनिक रूप से 24 शेयरों में निवेश कर चुकी हैं, जिनकी नेट वर्थ ₹37,624 करोड़ से अधिक है।

नया टारगेट

Motilal Oswal Financial Services का कहना है कि बैंक की एसेट क्वालिटी सुधर रही है। खरीदारी की सलाह है और टारगेट प्राइस 133 रुपए प्रति शेयर दिया गया है। Antique Stock Broking ने भी टारगेट प्राइस 130 रुपए प्रति शेयर दिया है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Oct 9, 2024