RBI के फैसले से पहले सेंसेक्स, निफ्टी में तेजी, Tata Motors 2 परसेंट भागा

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की मौद्रिक नीति बैठक से पहले बुधवार को बेंचमार्क शेयर बाजार सूचकांक बढ़त के साथ खुले। बैठक में बैंक द्वारा रेपो दर को अनचेंज रखने की संभावना है।

सुबह 9:30 बजे तक एसएंडपी बीएसई सेंसेक्स 129.72 अंक बढ़कर 81,764.53 पर पहुंच गया, जबकि एनएसई निफ्टी 50 46.35 अंक बढ़कर 25,059.50 पर पहुंच गया।

जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज के मुख्य निवेश रणनीतिकार डॉ. वी.के. विजयकुमार ने कहा कि एफआईआई द्वारा हाल ही में अपनाई गई 'भारत बेचो, चीन खरीदो' की रणनीति समाप्त होती दिख रही है, जैसा कि एफआईआई की बिकवाली के आंकड़ों में गिरावट और चीनी शेयरों, विशेषकर हांगकांग में सूचीबद्ध शेयरों में मुनाफावसूली से संकेत मिलता है।

उन्होंने कहा, "मौजूदा तेजी के दौर में जब भी एफआईआई बनाम डीआईआई के बीच रस्साकशी हुई है, उससे एक महत्वपूर्ण सीख यह मिली है कि हर बार डीआईआई की जीत हुई है। एफआईआई मूल्यांकन संबंधी चिंताओं के कारण बिकवाली कर रहे हैं, जबकि डीआईआई खरीद रहे हैं, क्योंकि उनके पास खरीदने के लिए पर्याप्त धन है और यह धन और भी अधिक बढ़ रहा है। हरियाणा में भाजपा की जीत पार्टी के लिए मनोबल बढ़ाने वाली और बाजारों के लिए आत्मविश्वास बढ़ाने वाली रही है। अगर एमपीसी मौद्रिक रुख को उदार से बदलकर तटस्थ करने और आज थोड़ा नरम रुख अपनाने का फैसला करती है, तो भावनाओं को और बढ़ावा मिलेगा। हालांकि, दरों में कटौती की संभावना नहीं है, क्योंकि खाद्य मुद्रास्फीति चिंता का विषय बनी हुई है।"