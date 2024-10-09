scorecardresearch
IRFC Share News: स्टॉक में आया अपड़ेट, रखे नजर

Ankur Tyagi
UPDATED: Oct 9, 2024 09:13 IST
IRFC, Ircon, RVNL To IRCTC: Are Railway Stocks Gearing Upward In The Market?

भारतीय रेलवे वित्त निगम लिमिटेड (IRFC) के शेयर पर आज नजर रखें।  कंपनी ने कहा है कि उसके बोर्ड ने NTPC के लिए एक नई योजना को फाइनेंस किया है। इस योजना के तहत 20 बीओबीआर रेक के लिए 700 करोड़ रुपये तक की फाइनेंसिंग की जरूरत होगी जो IRFC करेगी। इसके अलावा दूसरी खबर और है। कंपनी बोर्ड ने अजय चौधरी को दो साल के चीफ रिस्क अधिकारी के रूप में भी नियुक्त किया है।

मंगलवार को IRFC का शेयर 5.16% बढ़कर 151.80 रुपये पर बंद हुआ था। टेक्नीकल चार्ट को अगर देखें तो IRFC का स्टॉक न तो ओवरबॉट है और न ही ओवरसोल्ड, क्योंकि IRFC का रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स (RSI) 36.8 पर है। पिछले एक साल में IRFC के स्टॉक में 102.91% की उछाल आई है। चालू वर्ष में, स्टॉक में 51.24% की तेजी आई है। 

भारतीय रेलवे वित्त निगम, परिसंपत्तियों के अधिग्रहण/निर्माण के वित्तपोषण के लिए वित्तीय बाजारों से धन उधार लेता है, जिसे बाद में भारतीय रेलवे या रेल मंत्रालय के अधीन किसी इकाई को पट्टे पर दे दिया जाता है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
