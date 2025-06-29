scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsऑटोऑटो मार्केट में होने वाला है बड़ा बदलाव, Hyundai इस साल लॉन्च करेगी पहली Creta Hybrid

ऑटो मार्केट में होने वाला है बड़ा बदलाव, Hyundai इस साल लॉन्च करेगी पहली Creta Hybrid

ऑटो मार्केट में Hybrid की डिमांड बढ़ रही है। ऐसे में अब हुंडई भी अपनी पहली Creta Hybrid लाने की प्लानिंग कर रही है।

Advertisement
Priyanka Kumari
Priyanka Kumari
New Delhi,UPDATED: Jun 29, 2025 10:11 IST
Hyundai Q4 result
The Hyundai Creta is among the largest-selling SUVs in India.

इंडियन मार्केट में Hyundai Creta लंबे समय से लोगों की पसंदीदा SUV बनी हुई है। कंपनी अब इसे नई पहचान देने की तैयारी में जुट गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार साल 2027 तक Hyundai अपनी नई Creta Hybrid लॉन्च कर सकती है। यह पहली बार होगा जब कोई कंपनी भारत में अपनी किसी कॉम्पैक्ट SUV में Hybrid Technology देगी। 

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

2027 में आ सकती है नई Creta Hybrid

कंपनी Hyundai Creta की तीसरी जनरेशन पर काम कर रही है। इस बार SUV को Hybrid Powertrain से लैस किया जाएगा। इसमें मिलने वाली Hybrid Technology स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड सिस्टम पर बेस्ड होगी। इसका मतलब है कि इसमें इंजन और इलेक्ट्रिक मोटर दोनों का साथ मिलकर कार को और ज्यादा दमदार और किफायती बनाएगा।

दमदार होगा इंजन

नई Hyundai Creta Hybrid में 1.5-लीटर, 4-सिलिंडर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिल सकता है। इसमें एक इलेक्ट्रिक मोटर भी होगी, जो जरूरत पड़ने पर गाड़ी को अकेले चला सकती है। साथ ही ब्रेकिंग के दौरान एक छोटा बैटरी पैक एनर्जी स्टोर करेगा। इसकी वजह से माइलेज भी बढ़ जाएगा।

रिपोर्ट्स की मानें तो नई Creta Hybrid शहर में करीब 10% ज्यादा माइलेज दे सकती है। हाईवे पर माइलेज लगभग 5% तक बढ़ सकता है। Hyundai की शानदार टेक्नोलॉजी के चलते असली माइलेज आंकड़े और भी बेहतर हो सकते हैं।

मिलेंगे चार इंजन ऑप्शन

कंपनी इस SUV को चार इंजन ऑप्शन के साथ लॉन्च कर सकती है। इनमें 1.5L नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल, 1.5L टर्बो पेट्रोल, 1.5L डीजल और नया 1.5L स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पेट्रोल इंजन शामिल हो सकता है।

Edited By:
Priyanka Kumari
Published On:
Jun 29, 2025