ये स्मॉलकैप स्टॉक आया फोकस में, कंपनी ने बोर्ड मीटिंग में लिए कई फैसले; शेयर ₹400 से कम

स्मॉलकैप शेयर (small-cap stock) में शामिल कृषिवल फूड्स (Krishival Foods) के शेयर फोकस में है। कंपनी ने पिछले हफ्ते बड़ा एलान किया है। शुक्रवार को कंपनी के शेयर 1.61 फीसदी गिरकर ₹393.50 प्रति शेयर पर क्लोज हुआ।

फोकस में क्यों शेयर?

कंपनी ने बीते हफ्के 26 जून 2025 को अपनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग की थी। इस मीटिंग के बाद शुक्रवार को कंपनी के शेयरों में तेजी देखने को मिली। कंपनी ने बताया कि उन्होंने अपने कर्मचारियों के लिए ट्रेडिंग विंडो भी बंद कर दिया है। ये विंडो 1 जुलाई 2025 से बंद रहेगी। ट्रेडिंग विंडो बंद होने का मतलब है कि कंपनी के कर्मचारी अब कंपनी के शेयरों में ट्रेड नहीं कर सकते जब तक तिमाही नतीजे घोषित नहीं होते।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

कंपनी 30 जून 2025 को खत्म हुई तिमाही के नतीजे जल्द ही घोषित करने वाली है।

बैठक में लिए गए ये फैसले

कृषिवल फूड्स लिमिटेड की 27 जून 2025 को हुई बैठक में कंपनी ने कई अहम फैसले लिए। इनमें सिद्धिविनायक काजू इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड को 2 करोड़ रुपये का कर्ज और इतनी ही रकम का इक्विटी निवेश शामिल है, जो अत्याधुनिक प्लांट और मशीनरी के निर्माण में लगेगा। इसके अलावा कंपनी की सहायक मेलन एन मेलो फूड्स प्राइवेट लिमिटेड ने हम्मा फूड्स और बीवीके फूड्स प्राइवेट लिमिटेड की नई प्रोडक्शन यूनिटों के लिए कुल 25 करोड़ रुपये तक का कर्ज, 7.39 करोड़ रुपये और 3.74 करोड़ रुपये का इक्विटी निवेश तथा हम्मा फूड्स को 14 करोड़ और बीवीके फूड्स को 3 करोड़ रुपये का कर्ज देने का फैसला किया है।

टी ग्रुप में शामिल हुआ शेयर

बीएसई (BSE) ने भी जानकारी दी थी कि 20 जून 2025 से कृषिवल फूड्स के शेयरों को टी ग्रुप (T Group) में शामिल कर दिया गया है। टी ग्रुप यानी ट्रेड-टू-ट्रेड सेगमेंट (trade-to-trade segment) में आने का मतलब है कि इस शेयर में अब केवल डिलिवरी बेसिस पर ही ट्रेडिंग हो सकती है। निवेशक अब खरीदी गई हिस्सेदारी को उसी दिन बेच नहीं सकते। इससे शेयरों में काफी हद तक सट्टेबाजी पर रोक लगती है।

मार्केट एक्सपर्ट का मानना है कि कंपनी की मौजूदा स्थिति और हालिया फैसलों को देखते हुए शेयरों में लॉन्ग टर्म में स्थिरता आ सकती है। साथ ही कंपनी के तिमाही नतीजों का भी निवेशक इंतजार कर रहे हैं।

शेयर की परफॉर्मेंस

पिछले एक महीने में कंपनी के शेयर 43.40 फीसदी तक चढ़ गए है। इसी तरह 6 महीने में स्टॉक ने 57 फीसदी का रिटर्न दिया है। एक साल में शेयर 82 फीसदी चढ़ा है। वहीं, पांच साल में शेयर ने 293 फीसदी का रिटर्न दिया है।

