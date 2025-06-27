scorecardresearch
Newsऑटोगाड़ी खरीदने का प्लान! ध्यान रहें जुलाई में महंगी हो जाएंगी ये मॉडल

गाड़ी खरीदने का प्लान! ध्यान रहें जुलाई में महंगी हो जाएंगी ये मॉडल

जुलाई में MG की कार महंगी होने वाली है। कंपनी अपने कई मॉडल की कीमतों में बढ़ोतरी करने वाली है।

Priyanka Kumari
New Delhi, Jun 27, 2025 15:21 IST
MG ZS EV

जुलाई का महीना शुरू होने वाला है। जुलाई महीने की पहली तारीख से एमजी मोटर इंडिया (MG Motor India) की कार की कीमत बढ़ने वाली है। कंपनी ने कुछ दिन पहले जानकारी दी थी कि 1 जुलाई 2025 से MG की गाड़ियों की कीमतों में इजाफा होगा। आइए, जानते हैं कि जुलाई से कार की कीमत कितनी बढ़ेगी। 

कितनी बढ़ेगी कीमत?

एमजी मोटर के बयान के अनुसार कारों की कीमतों में औसतन 1.5% तक बढ़ोतरी की जाएगी। यह बढ़ोतरी अलग-अलग मॉडल और उनके वैरिएंट्स के हिसाब से अलग-अलग हो सकती है। उदाहरण के लिए अगर किसी गाड़ी की कीमत ₹15 लाख है तो उसमें लगभग ₹22,000 तक की बढ़ोतरी हो सकती है।

क्यों बढ़ रही हैं MG कारों की कीमतें?

एमजी मोटर ने कीमत बढ़ाने की दो बड़ी वजहें बताई हैं। पहली वजह इनपुट कॉस्ट यानी मटेरियल्स, ऑटो पार्ट्स और मैन्युफैक्चरिंग में लगने वाले सामान की लागत में बढ़ोतरी है। वहीं, दूसरी वजह प्रोडक्शन से जुड़ी बाकी लागतों में इजाफा है। इसके अलावा फैक्ट्री खर्च, लॉजिस्टिक्स और ग्लोबल सप्लाई चेन में आ रही दिक्कतों के कारण भी कंपनी ने यह फैसला लिया है।

इन मॉडल के बढ़ेंगे दाम

इसका मतलब है कि जुलाई से MG के अधिकतर पॉपुलर मॉडल्स पर नई कीमतें लागू होंगी। ये मॉडल हैं-

  • MG Astor
     
  • MG Hector
     
  • MG Hector Plus
     
  • MG ZS EV
     
  • MG Gloster
     

ये सभी मॉडल भारतीय बाजार में काफी पॉपुलर हैं। इंडियन मार्केट में इन कार की डिमांड बनी हुई है। 

अब खरीदना होगा फायदे का सौदा

अगर आप MG की कोई गाड़ी खरीदने की सोच रहे हैं, तो 1 जुलाई 2025 से पहले बुकिंग करना समझदारी होगी। ऐसेमें आपको ज्यादा पैसे नहीं देने पड़ेंगे। जी हां, अगर आप जुलाई से पहले कार की बुकिंग करते हैं तो नई कीमत का असर नहीं पड़ेगा।

इन कंपनियों की कार होगी महंगी

MG अकेली कंपनी नहीं है जिसने कीमत बढ़ाने का फैसला लिया है। इससे पहले Mercedes-Benz, Tata Motors, और Hyundai जैसी कंपनियां भी साल 2025 में अपनी गाड़ियों की कीमतों में बढ़ोतरी कर चुकी हैं। इससे साफ है कि पूरे ऑटोमोबाइल सेक्टर में लागत बढ़ने की वजह से दाम बढ़ रहे हैं।

Jun 27, 2025