Top OTT Releases this Week: जून का आखिरी वीकेंड मनोरंजन का पिटारा लेकर आया है। नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, जिओहॉटस्टार और Z5 जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स ने इस सप्ताह कई बेहतरीन सीरीज और फ़िल्में रिलीज हुई हैं जिसे देखकर आप अपना वीकेंड एकदम मजेदार कर सकते हैं।

1. Raid 2 (Netflix)

राज कुमार गुप्ता के निर्देशन में बनी Raid 2 में अजय देवगन एक बार फिर अमय पटनायक की भूमिका में लौटे हैं। इस बार उनका सामना है सफेदपोश अपराधी 'दादा भाई' (रितेश देशमुख) से। फिल्म सत्ता और न्याय के बीच टकराव को गहराई से छूती है।

2. Squid Game Season 3 (Netflix)

दुनियाभर में सनसनी मचाने वाला Squid Game अपने तीसरे और अंतिम सीजन के साथ लौटा है। लीड एक्टर ली जंग जे के अनुसार, “यह सीजन सबसे अधिक भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक रूप से परेशान करने वाला होगा।”

3. Panchayat Season 4 (Amazon Prime Video)

ग्राम राजनीति की हल्की-फुल्की कहानी Panchayat अपने चौथे सीजन में चुनावी टक्कर के साथ लौटी है। प्रधान जी बनाम भूषण का मुकाबला इस बार हास्य के साथ व्यंग्य से भी भरपूर है।

4. Mistry (JioHotstar)

राम कपूर की नई सीरीज Mistry में वे एक OCD से पीड़ित पूर्व पुलिसवाले के किरदार में हैं। मिस्ट्री सस्पेंस और कॉमेडी का अनूठा मिश्रण है।

5. Viraatapalem: PC Meena Reporting (Z5)

90 के दशक के रहस्य से भरी कहानी Viraatapalem में अभिग्न्या वुथालुरु एक महिला पुलिस अधिकारी की भूमिका में हैं, जो एक गांव में दुल्हनों की रहस्यमय मौतों की तह तक जाने के लिए खुद शादी कर लेती हैं।

6. Bibhishon (Z5)

सोहम मजूमदार अभिनीत बंगाली थ्रिलर Bibhishon में एक शव की जांच करते हुए पुलिस टीम ऐसे मोड़ पर पहुँचती है, जहां रहस्य और पागलपन की रेखाएं धुंधली हो जाती हैं।

7. Cleaner (Lionsgate Play)

डेज़ी रिडली की एक्शन फिल्म Cleaner में एक पूर्व सैनिक 300 लोगों को बचाने के मिशन पर है। निर्देशक मार्टिन कैंपबेल की यह फिल्म तेज़-तर्रार और भावनात्मक दोनों है।

8. Ironheart (JioHotstar)

मार्वल यूनिवर्स की नई पेशकश Ironheart में रिरी विलियम्स उर्फ़ आयरनहार्ट की कहानी दिखाई गई है, जो तकनीक और साहस का नया रूप है।

9. Smoke (Apple TV+)

Smoke, जो कि ‘Firebug’ पॉडकास्ट पर आधारित है, एक डिटेक्टिव और एक आग जांचकर्ता की जोड़ी को दिखाता है, जो सीरियल आगजनों की तलाश में हैं। तारोन एगर्टन की दमदार एक्टिंग देखने लायक है।