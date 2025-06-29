scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ार30 रुपये वाले इस शेयर पर रखें नजर, कंपनी खरीदने वाली है ये AI कंपनी

30 रुपये वाले इस शेयर पर रखें नजर, कंपनी खरीदने वाली है ये AI कंपनी

अगर आप पेनी स्टॉक में निवेश करते हैं तो आपको Blue Cloud Softech Solutions के शेयर पर नजर रखनी चाहिए। कंपनी जल्द ही ग्लोबल टेक कंपनी को खरीदने वाली है।

Priyanka Kumari
New Delhi,UPDATED: Jun 29, 2025 10:34 IST
सोमवार के कारोबारी सत्र में कई स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। इस लिस्ट में आईटी शेयर ब्लू क्लाउड सॉफ्टेक सॉल्यूशन्स लिमिटेड भी शामिल हैं। शुक्रवार को कंपनी के शेयर ₹31.51 प्रति शेयर पर क्लोज हुए थे। कंपनी ने हाल ही में स्टॉक मार्केट को बड़ी जानकारी दी। इस जानकारी के बाद कंपनी के शेयर फोकस में आ गए हैं।

कंपनी खरीदने वाली है ये कंपनी

ब्लू क्लाउड सॉफ्टेक सॉल्यूशन्स लिमिटेड ने बताया कि वह एआईएस एनिवेयर नाम की ग्लोबल टेक कंपनी को पूरी तरह से खरीदने वाली है। इसके लिए कंपनी करीब 31.68 करोड़ नए शेयर जारी करेगी। हर शेयर की कीमत करीब 23 रुपये रखी गई है।

ब्लू क्लाउड ने बताया कि यह डील कैश में नहीं होगी बल्कि शेयरों के बदले शेयर देकर पूरी की जाएगी। इसका मतलब है कि एआईएस एनिवेयर के मालिकों को ब्लू क्लाउड के नए शेयर मिलेंगे।

बता दें कि एआईएस एनिवेयर एक जानी-मानी ग्लोबल टेक कंपनी है। यह कंपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), डेटा एनालिटिक्स, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) जैसे सेक्टर में काम करती है। पिछले तीन साल में इस कंपनी ने 220 मिलियन डॉलर से ज्यादा का कारोबार किया है।

प्रमोटर्स को मिलेंगे सबसे ज्यादा शेयर

ब्लू क्लाउड ने बताया कि एआईएस एनिवेयर की प्रमोटर श्रीमती जानकी यर्लगड्डा को करीब 14 करोड़ शेयर दिए जाएंगे। वहीं सिराज होल्डिंग्स एलएलसी को करीब 17 करोड़ शेयर मिलेंगे। कंपनी का कहना है कि इससे शेयरहोल्डिंग पैटर्न जरूर बदलेगा लेकिन कंट्रोल या मैनेजमेंट में कोई बदलाव नहीं आएगा।

शेयरधारकों की मंजूरी जरूरी

यह प्रस्ताव कंपनी ने 10 जुलाई 2025 को होने वाली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग (EGM) में रखा है। इस मीटिंग में शेयरधारकों की मंजूरी मिलने के बाद ही यह डील पूरी होगी। कंपनी ने कहा कि शेयरधारकों की मंजूरी मिलने के बाद उसे एआईएस एनिवेयर में 100% हिस्सेदारी मिल जाएगी और वह एआईएस एनिवेयर की होल्डिंग कंपनी बन जाएगी।

ब्लू क्लाउड ने कहा कि इस डील से कंपनी को डिजिटल सेक्टर में नई ताकत मिलेगी। कंपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा एनालिटिक्स, साइबर सिक्योरिटी और IoT जैसे उभरते सेक्टर में अपनी पकड़ मजबूत कर पाएगी। इससे ब्लू क्लाउड की सेवाएं और बेहतर होंगी और ग्राहकों को नई सुविधाएं मिलेंगी।

कैसी है शेयर परफॉर्मेंस

ब्लू क्लाउड एक पेनी स्टॉक है। इस शेयर ने पिछले एक महीने में 45 फीसदी का रिटर्न दिया है। वहीं, बीते 6 महीने में स्टॉक 32 फीसदी और साल भर में 72 फीसदी गिर चुका है। हालांकि, शेयर ने पांच साल में 400 फीसदी से ज्यादा का रिटर्न दिया है। 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
