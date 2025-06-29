टुकड़ों में बंटने वाली है ऑटो कंपनी के शेयर, इस हफ्ते होगा स्टॉक स्प्लिट पर फैसला

पावना इंडस्ट्रीज लिमिटेड के शेयर फोकस में है। कंपनी ने शुक्रवार जानकारी दी कि वह स्टॉक स्प्लिट करने की योजना बना रही है। इसके बाद यह शेयर निवेशकों की नजर में आ गया है। शुक्रवार को कंपनी के शेयर 2.34 फीसदी गिरकर ₹403.10 प्रति शेयर पर बंद हुआ।

इस दिन होगा बड़ा फैसला

कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक 2 जुलाई 2025 को होने वाली है। इस बैठक में बोर्ड शेयर कैपिटल में बदलाव पर विचार किया जाएगा। इसके तहत कंपनी के मौजूदा 10 रुपये के इक्विटी शेयरों का स्प्लिट करने का प्रस्ताव रखा जाएगा। यह प्रस्ताव शेयरहोल्डर्स की मंजूरी और जरूरी रेगुलेटरी अप्रूवल्स मिलने के बाद ही लागू होगा।

कैसी है कंपनी का बिजनेस

पावना इंडस्ट्रीज लिमिटेड की स्थापना 1994 में हुई थी। यह कंपनी ऑटोमोटिव सेक्टर के लिए कई अहम पार्ट्स बनाती है। कंपनी टू-व्हीलर, थ्री-व्हीलर, पैसेंजर और कमर्शियल व्हीकल्स के लिए स्टीयरिंग-कम-इग्निशन स्विच, फ्यूल टैंक कैप, थ्रॉटल बॉडी, कार्ब्युरेटर जैसे प्रोडक्ट बनाती है। इसके अलावा कंपनी इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स, कास्टिंग कम्पोनेंट्स और व्हील लॉक, हेलमेट लॉक, फ्यूल कॉक, पंप, हैंडल, लॅच जैसे एक्सेसरीज भी बनाती है।

मार्च तिमाही (Q4FY25) में पावना इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने 66.23 करोड़ रुपये की नेट सेल्स और 1.82 करोड़ रुपये का नेट प्रॉफिट रहा। पूरे वित्त वर्ष 2025 में कंपनी की नेट सेल्स 308.24 करोड़ रुपये रही और नेट प्रॉफिट 8.04 करोड़ रुपये रहा।

शेयरहोल्डिंग पैटर्न की बात करें तो मार्च 2025 तक प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 61.50 फीसदी रही। एफआईआई ने पिछले साल जहां कंपनी में कोई शेयर नहीं खरीदे थे, वहीं इस साल उन्होंने 8,61,614 शेयर यानी 6.18 फीसदी हिस्सेदारी खरीदी। बाकी 32.32 फीसदी शेयर पब्लिक के पास हैं।

कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 560 करोड़ रुपये से ज्यादा है। शेयरों का प्राइस-टू-अर्निंग (PE) रेशियो 7x है। रिटर्न ऑन इक्विटी (ROE) 5 फीसदी और रिटर्न ऑन कैपिटल एंप्लॉयड (ROCE) 10 फीसदी है। शेयर अपने 52 हफ्ते के निचले स्तर 293.30 रुपये से अब तक 37.30 फीसदी बढ़ चुका है।

शेयर की परफॉर्मेंस

पिछले एक महीने में शेयर में 3 फीसदी की तेजी आई है। वहीं, बीचे 6 महीने में शेयर 17 फीसदी से ज्यादा गिर गया। साल भर में भी शेयर ने 28 फीसदी का नेगेटिव रिटर्न दिया है। वहीं, पांच साल में शेयर ने 388 फीसदी का मल्टीबैगर रिटर्न दिया है।