scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारMultibagger Stock: मुकेश अंबानी की इस स्मॉल-कैप कंपनी ने दिया 5,062 परसेंट का रिटर्न

Multibagger Stock: मुकेश अंबानी की इस स्मॉल-कैप कंपनी ने दिया 5,062 परसेंट का रिटर्न

लोटस चॉकलेट कंपनी ने सितंबर 2021 से अब तक करीब 5,062% की तेजी दिखाई है। ये चॉकलेट कंपनी है जो बी2बी और बी2सी दोनों चैनलों पर फोकस कर रही है।शेयर बाजार में निवेश से बड़े रिटर्न की संभावना होती है, अगर सही स्टॉक का चयन किया जाए। हालांकि, गलत फैसलों से जोखिम भी होता है। लेकिन लोटस चॉकलेट कंपनी के शेयरधारकों के लिए पिछले कुछ वर्षों में बहुत अच्छा समय रहा है। रिला

Advertisement
Ankur Tyagi
Ankur Tyagi
Delhi,UPDATED: Oct 8, 2024 20:32 IST

कंपनी में 51% हिस्सेदारी ₹74 करोड़ में अधिग्रहित

सितंबर 2021 में ₹35 प्रति शेयर के भाव से शुरू होकर, कंपनी के शेयर वर्तमान में ₹1,807 प्रति शेयर तक पहुँच गए हैं। पिछले चार महीनों में ही कंपनी के शेयरों में 404% की वृद्धि देखी गई है। यह उछाल मुख्य रूप से तब शुरू हुआ जब मार्च 2023 में रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स (RCPL), जो रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड (RRVL) की एफएमसीजी शाखा है, ने कंपनी में 51% हिस्सेदारी ₹74 करोड़ में अधिग्रहित की।

advertisement

रिलायंस इंडस्ट्रीज का प्रभाव

मुकेश अंबानी के नेतृत्व वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज की सहायक कंपनी आरआरवीएल सभी रिटेल व्यवसायों का नियंत्रण करती है। लोटस चॉकलेट कंपनी भारत की चुनिंदा उच्च गुणवत्ता वाली चॉकलेट, कोको उत्पाद और कोको डेरिवेटिव्स का निर्माण करती है, जिसे देशभर में चॉकलेट निर्माताओं और उपयोगकर्ताओं को आपूर्ति की जाती है।

बाजार का विकास

भारतीय चॉकलेट और कन्फेक्शनरी उद्योग में उपभोक्ता खर्च ₹25,000 करोड़ से अधिक होने का अनुमान है, जिसमें चॉकलेट का हिस्सा लगभग दो-तिहाई है और कन्फेक्शनरी का एक-तिहाई। आने वाले चार वर्षों में यह उद्योग 10% की वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) के साथ ₹35,000 करोड़ से अधिक तक पहुँचने की संभावना है।

रणनीतिक फोकस

हाल के वर्षों में चॉकलेट कैटेगरी में प्रीमियम उत्पादों की मांग बढ़ी है, जिससे किफायती सेगमेंट में एक अवसर बना है। कंपनी ने अपने FY24 वार्षिक रिपोर्ट में कहा कि यह एक बड़ा अवसर प्रदान करता है जहाँ वह उच्च गुणवत्ता वाले ब्रांडों को किफायती मूल्य पर विकसित कर सकती है।

बी2बी स्पेस में, होम बेकर्स की बढ़ती प्रवृत्ति और चॉकलेट-आधारित उत्पादों की खपत में वृद्धि के साथ कंपनी के लिए बड़े अवसर हैं। खासकर खुदरा और होरेका (होटल, रेस्टोरेंट और कैफे) चैनलों में कंपनी इसका लाभ उठाने का प्रयास कर रही है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
ankur tyagi
Published On:
Oct 8, 2024