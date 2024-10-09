RITES पर आ गई बड़ी खबर, Etihad Railways के साथ करेगी समझौता

राइट्स लिमिटेड ने यूएई नेशनल रेल नेटवर्क के डेवलपर और ऑपरेटर एतिहाद रेल के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं।

राइट्स ने कहा, "उसने यूएई की एतिहाद रेल के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए, जिसका उद्देश्य यूएई और बाकी इलाकों में रेलवे और संबंधित इंफ्रा को मजबूत और तैयार करना है।

राइट्स के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक राहुल मिथल ने कहा, "एतिहाद रेल के साथ यह रणनीतिक सहयोग हमारे लिए काफी बड़ी खबर है।

जैसा कि आपको मालूम होगा कि भारतीय रेलवे की सहायक कंपनी राइट्स लिमिटेड इंजीनियरिंग सेवाएं प्रदान करती है। कंपनी infrastructure consultancy, रेलवे निरीक्षण, रोलिंग स्टॉक लीजिंग और रखरखाव, हवाई अड्डा निर्माण प्रबंधन, औद्योगिक और विद्युत इंजीनियरिंग, और अन्य संबंधित सेवाएं प्रदान करती है।

RITES दुनिया भर में ग्राहकों को सेवा प्रदान करता है। RITES को 26 अप्रैल, 1974 को कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत एक निजी लिमिटेड कंपनी के रूप में 'रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड' के रूप में शामिल किया गया था।