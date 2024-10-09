scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारRITES पर आ गई बड़ी खबर, Etihad Railways के साथ करेगी समझौता

RITES पर आ गई बड़ी खबर, Etihad Railways के साथ करेगी समझौता

जैसा कि आपको मालूम होगा कि भारतीय रेलवे की सहायक कंपनी राइट्स लिमिटेड इंजीनियरिंग सेवाएं प्रदान करती है। कंपनी infrastructure consultancy, रेलवे निरीक्षण, रोलिंग स्टॉक लीजिंग और रखरखाव, हवाई अड्डा निर्माण प्रबंधन, औद्योगिक और विद्युत इंजीनियरिंग, और अन्य संबंधित सेवाएं प्रदान करती है।

Advertisement
Ankur Tyagi
Ankur Tyagi
UPDATED: Oct 9, 2024 09:49 IST
Rites stock: The railway PSU stock climbed 8 per cent to hit a high of Rs 362.45 (adjusted). The scrip had closed at Rs 682.45 on Thursday.
Rites stock: The railway PSU stock climbed 8 per cent to hit a high of Rs 362.45 (adjusted). The scrip had closed at Rs 682.45 on Thursday.

राइट्स लिमिटेड ने यूएई नेशनल रेल नेटवर्क के डेवलपर और ऑपरेटर एतिहाद रेल के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। 

राइट्स ने कहा, "उसने यूएई की एतिहाद रेल के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए, जिसका उद्देश्य यूएई और बाकी इलाकों में रेलवे और संबंधित इंफ्रा को मजबूत और तैयार करना है।

advertisement

राइट्स के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक राहुल मिथल ने कहा, "एतिहाद रेल के साथ यह रणनीतिक सहयोग हमारे लिए काफी बड़ी खबर है।

जैसा कि आपको मालूम होगा कि भारतीय रेलवे की सहायक कंपनी राइट्स लिमिटेड इंजीनियरिंग सेवाएं प्रदान करती है। कंपनी infrastructure consultancy, रेलवे निरीक्षण, रोलिंग स्टॉक लीजिंग और रखरखाव, हवाई अड्डा निर्माण प्रबंधन, औद्योगिक और विद्युत इंजीनियरिंग, और अन्य संबंधित सेवाएं प्रदान करती है।

RITES दुनिया भर में ग्राहकों को सेवा प्रदान करता है। RITES को 26 अप्रैल, 1974 को कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत एक निजी लिमिटेड कंपनी के रूप में 'रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड' के रूप में शामिल किया गया था।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
ankur tyagi
Published On:
Oct 9, 2024