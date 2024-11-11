Stock To Watch: बाजार खुलते ही Tata Motors, Ola Electric समेत कई स्टॉक्स में बड़ा एक्शन!

कंपनियों की ओर से सितंबर तिमाही के नतीजों जारी करने का सिलसिला जारी है। ऐसे में शुक्रवार को बाजार बंद होने के बाद कई कंपनियों ने अपने रिजल्ट्स जारी किये हैं। जिसका असर आज देखने को मिलेगा। आइये जानते हैं कौन से है ये स्टॉक्स?

Tata Motors

सितंबर तिमाही में कंपनी के नतीजे अनुमान से कमजोर रहे हैं। कंपनी का कंसोलिडेटेड मुनाफा घटकर 3343 करोड़ रुपये पर आ गया है, जो एक साल पहले इस तिमाही में 3764 करोड़ रुपये पर था। कंपनी के मुनाफे में यह गिरावट 11 प्रतिशत की है। टाटा मोटर्स की कंसोलिडेटेड आय साल दर साल 1.05 लाख करोड़ रुपये से घटकर 1.01 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गई है। जबकि अनुमान 1.03 लाख करोड़ रुपये का था।

Ola Electric

लगातार दबाव झेल रहे स्टॉक ने दूसरी तिमाही में भी घाटा दर्ज किया है। हालांकि इसमें पिछले साल के मुकाबले गिरावट देखने को मिली है। वहीं कंपनी की आय में साल दर साल के आधार पर 39 प्रतिशत का तेज उछाल देखने को मिला है। तिमाही के दौरान कंपनी के द्वारा डिलीवर किए गए व्हीकल पिछले साल के मुकाबले करीब 74 प्रतिशत बढ़े हैं। कंपनी का तिमाही घाटा 495 करोड़ रुपये रहा है. जो कि पिछले साल की इसी तिमाही में हुए 524 करोड़ रुपये के घाटे से कुछ कम रहा है। वहीं कंपनी की आय पिछले साल के मुकाबले 39.1 प्रतिशत बढ़कर 1214 करोड़ रुपये रही है. साल भर पहले की इसी तिमाही मे कंपनी की आय 873 करोड़ रुपये के स्तर पर थी।

Equitas SFB

मौजूदा कारोबारी साल की दूसरी तिमाही के लिए नतीजे जारी करते हुए बैंक ने बताया कि उनके मुनाफे में भारी गिरावट आई है। बैंक का मुनाफा सालाना आधार पर 198 करोड़ से घटकर 13 करोड़ रुपये पर आ गया है। बैंक के ग्रॉस NPA पर नजर डालें तो उसमें बढ़ोतरी हुई है। ग्रॉस NPA 2.73% से बढ़कर तिमाही दर तिमाही के आधार पर 2.95% हो गया है।

LIC

भारतीय जीवन बीमा निगम ने तिमाही नतीजों का एलान कर दिया है। कंपनी ने जानकारी दी है कि सितंबर 2024 में समाप्त तिमाही में कंपनी का मुनाफा घटकर 7621 करोड़ रुपये पर आ गया है, जो एक साल पहले इस तिमाही में 7925 करोड़ रुपये पर था। कंपनी की प्रीमियम इनकम सितंबर तिमाही में 11 प्रतिशत बढ़कर 1.20 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गई है, जो एक साल पहले इस तिमाही में 1.07 लाख करोड़ रुपये पर थी। LIC का शेयर शुक्रवार को 1.52 फीसदी की गिरावट के साथ 915.55 रुपये पर बंद हुआ।

Relaxo Footwears

कंपनी की ओर से तिमाही नतीजों का एलान हुआ। कंपनी का मुनाफा 16.88 प्रतिशत घटकर 36.73 करोड़ रुपये रह गया है। ऑपरेशन से कंपनी की आय वित्त वर्ष 2024 की दूसरी तिमाही की तुलना में 5.02 प्रतिशत घटकर 679.37 करोड़ रुपये रह गई है। पिछली तिमाही की तुलना में रिलैक्सो की आय में 9.2 प्रतिशत की गिरावट आई, जबकि मुनाफे में 17.22 फीसदी की कमी आई है।

