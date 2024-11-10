ये Small Cap हर शेयर पर बांट रही है 100 प्रतिशत का Dividend!
स्मॉलकैप कंपनी Indian Metals & Ferro Alloys निवेशकों के लिए बड़ी खुशखबरी लाई है। कंपनी के बोर्ड ने अपने Q2 रिजल्ट्स के साथ निवेशकों को अंतरिम डिविडेंड देने का एलान किया है। आइये जानते हैं क्या है पूरी खबर?
कंपनी के बोर्ड ने 10 रुपये फेस वैल्यू के प्रत्येक स्टॉक पर 100 प्रतिशत का अंतरिम डिविडेंड देने की सिफारिश की है। कंपनी ने डिविडेंड भुगतान के लिए रिकॉर्ड और भुगतान डेट का एलान किया है।
रिकॉर्ड डेट
कंपनी ने प्रेस फाइलिंग में बताया है किअंतरिम डिविडेंड प्राप्त करने के हकदार शेयरधारकों की सूची की गणना करने की रिकॉर्ड डेट शुक्रवार यानि 15 नवंबर 2024 होगी। शेयरधारकों को अंतरिम डिविडेंड का भुगतान शनिवार 7 दिसंबर 2024 को या उससे पहले किया जाएगा। आपको बता दें कि कंपनी ने 2 सालों में 226 प्रतिशत और 5 सालों में 691 प्रतिशत रिटर्न दिया है।
वित्तीय सेहत
सितंबर तिमाही में कंपनी ने 691 करोड़ रुपये का रेवेन्यू दर्ज किया, जो Q2 FY24 में 692 करोड़ रुपये से थोड़ा कम है, लेकिन Q1 FY25 में 662.28 करोड़ रुपये से अधिक है। FY25 की पहली छमाही के लिए रेवेन्यू कुल 1354.20 करोड़ रुपये था, जो H1 FY24 में 1394 करोड़ रुपये से कम है। कामकाजी मुनाफा यानि EBITDA 175.62 करोड़ रुपये रहा, जो Q2 FY24 में 150.27 करोड़ रुपये और Q1 FY25 में 167.31 करोड़ रुपये से बेहतर स्थिति दिखाती है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो वित्त वर्ष 2025 की दूसरी तिमाही में 132 करोड़ रुपये तक पहुंच गया, जबकि वित्त वर्ष 2024 की दूसरी तिमाही में यह 89.96 करोड़ रुपये रहा है।
शेयर होल्डिंग
प्रमोटर्स की हिस्सेदारी कंपनी में 58.69 प्रतिशत है। जबकि FIIs की होल्डिंग 3.10% और DIIs की 0.92% है। कंपनी का मार्केट कैप 4,234 करोड़ है जबकि कर्ज लगातार घटते-घटते 296 करोड़ पर पहुंच गया है।
डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।