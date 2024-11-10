scorecardresearch
Zinka Logistics IPO खुलने से पहले ही ग्रे मार्केट प्रीमियम में कितना उछाल

ट्रक ऑपरेटरों के लिए एक डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म देने वाली कंपनी Zinka Logistics Solutions Ltd. अपना प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव (IPO) लेकर आ रहा है। आपको बता दें कि सब्सक्रिप्शन के लिए ये IPO 13 नवंबर से 18 नवंबर तक के लिए खुलेगा। आइये जानते हैं इस कंपनी, IPO और ग्रे मार्केट से जुड़ी तमाम डिटेल्स।

Harsh Verma
NEW DELHI,UPDATED: Nov 10, 2024 15:39 IST
Zinka Logistics Solutions, backed by Peak XV Partners Investments and VEF AB, will be the week’s mainboard IPO.


Zinka Logistics का कहना है कि भारत और विदेश में कोई भी कंपनी नहीं है जो उनके समान कारोबार करती हो। कंपनी ने अपनी प्रारंभिक शेयर बिक्री के लिए ₹259-273 प्रति शेयर का प्राइस बैंड तय किया है, जहां निवेशक एक लॉट में न्यूनतम 54 इक्विटी शेयरों के लिए बोलियां लगा सकते हैं और उसके बाद मल्टीपल्स में बोलियां दे सकते हैं।  कंपनी का लक्ष्य इस इश्यू के जरिए ₹1,115 करोड़ जुटाना है और शेयरों की लिस्टिंग BSE और NSE दोनों पर होगी।

ग्रे मार्केट में स्थिति
Zinka Logistics के शेयर ग्रे मार्केट में स्थिति देखें तो ₹24 के प्रीमियम पर ट्रेड कर रहे हैं, जो IPO के अपर प्राइस बैंड पर 9% का मुनाफा दिखा रहा है।

इस सार्वजनिक पेशकश में ₹550 करोड़ के ताजे शेयर जारी करने के साथ-साथ 2.06 करोड़ शेयरों तक की बिक्री का प्रस्ताव (OFS) शामिल है। प्रमोटर्स और निवेशक विक्रेता शेयरधारकों के जरिए OFS की वैल्यू ₹565 करोड़ है, डो अपर प्राइस बैंड के हिसाब से तय हुई है।

IPO की पेशकश बुक-बिल्डिंग प्रक्रिया के जरिए से की जा रही है, जिसमें नेट ऑफर का कम से कम 75% हिस्सा योग्य संस्थागत खरीदारों (QIBs) को अनुपातिक आधार पर आवंटित किया जाएगा, 15% गैर-संस्थागत निवेशकों को और बाकी 10% खुदरा व्यक्तिगत निवेशकों को आवंटित किया जाएगा। वहीं कर्मचारी के आरक्षित हिस्से में बोलियां लगाने वाले योग्य कर्मचारियों को प्रत्येक इक्विटी शेयर पर ₹25 का डिस्काउंट भी दिया जा रहा है।

फंड का इस्तेमाल
फ्रैश इश्यू से हासिल फंड का इस्तेमाल कंपनी  ₹200 करोड़ की बिक्री और मार्केटिंग लागत के लिए करेगी। वहीं ₹140 करोड़ का निवेश Blackbuck Finserve Pvt. Ltd. में किया जाएगा ताकि उसके पूंजी आधार को बढ़ाने के लिए इसे वित्तपोषित किया जा सके, ₹75 करोड़ प्रोडक्ट डेवलपमेंट से संबंधित खर्चों के लिए और सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों के लिए किया जाएगा।

भारत और विदेश में कोई भी कंपनी नहीं है जो Zinka Logistics के समान कारोबार करती हो। हालांकि, रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस के उद्देश्यों के लिए, कंपनी के निम्नलिखित भारतीय और विदेशी समकक्षों को समान समझा गया है, जिनके कारोबार के कुछ हिस्सों में समानताएँ हैं।

बिजनेस मॉडल
20 अप्रैल 2015 को स्थापित Zinka Logistics Solutions Ltd. को देश का सबसे बड़ा डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म माना जाता है ट्रक ऑपरेटरों के लिए (उपयोगकर्ताओं की संख्या के हिसाब से), जहां 2024 में 963,345 ट्रक ऑपरेटर इस प्लेटफ़ॉर्म पर लेन-देन कर रहे हैं, जो भारत के ट्रक ऑपरेटरों का 27.52% है। कंपनी के प्लेटफ़ॉर्म का उपयोग करके उनके ग्राहक (मुख्य रूप से ट्रक ऑपरेटर) टोल और ईंधन के लिए भुगतान डिजिटल रूप से मैनेज करती है। ड्राइवरों और बेड़े पर टेलीमैटिक्स के जरिए से निगरानी की जाती है। उनके मार्केटप्लेस पर लोड ढूंढते हैं और उपयोग की गई गाड़ियों की खरीदारी के लिए वित्तीय सहायता दी जाती हैं। ट्रक ऑपरेटर अपने अलग-अलग बिजनेल जरूरतों के लिए BlackBuck मोबाइल एप्लिकेशन का उपयोग करते हैं।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
