ये PSU Bank Stock बना ब्रोकरेज की टॉप पिक
देश के सबसे बड़े लेंडर, State Bank of India (SBI) के शेयर ने सितंबर तिमाही जारी कर दिए हैं। जिसके बाद ब्रोकरेज की ओर स्टॉक पर आगे के नजरिये के साथ टारगेट प्राइस सुझाए गए हैं।
ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म जेफरीज ने SBI के शेयर पर 'Buy' सिफारिश को बनाए रखते हुए अपने प्राइस टारगेट ₹1,000 से बढ़ाकर ₹1,030 कर दिया है। जिसका मतलब ये हुआ कि यह संशोधित प्राइस टारगेट 22% तक के संभावित तेजी दिखाता है। यह शेयर जेफरीज की टॉप पिक्स में भी शामिल है।
जेफरीज ने अपनी नोट में लिखा कि SBI ने तिमाही में स्थिर एसेट क्वालिटी दिखाई, जिसमें डिपॉजिट ग्रोथ में सुधार पर खास ध्यान दिया गया। SBI का मुनाफा 28% बढ़कर ₹18,300 करोड़ तक पहुंच गया, जो कि उच्च MTM (Mark to Market) गेन्स और कम स्टाफ खर्चों की वजह से उम्मीदों से अधिक रहा।
मुख्य सकारात्मक बात यह रही कि एसेट क्वालिटी स्थिर रही, यहां तक कि अनसिक्योर लोन सेगमेंट में भी जिससे क्रेडिट कॉस्ट 0.4% के कम स्तर पर रही। ब्रोकरेज का कना है कि डिपॉजिट ग्रोथ 9% बढ़ी, लेकिन इसे 11-12% तक बढ़ने की आवश्यकता है ताकि टारगेट लोन ग्रोथ को मदद मिल सके। ब्रोकरेज ने यह भी कहा कि यह SBI Life के लिए भी एक सिरदर्द हो सकता है, जो SBI से 50% से अधिक प्रीमियम हासिल करता है।
जेफरीज ने अपने अनुमान को -2% से +3% तक एडजस्टेड किया है, जिसमें थोड़ी कमजोर नेट इंटरेस्ट मार्जिन (NIMs) का ध्यान रखा गया है, हालांकि कम स्टाफ खर्च upside का अवसर दे सकता है।
वहीं ब्रोकरेज Emkay ने SBI के लिए 'Buy' सिफारिश को बरकरार रखा है और ₹1,025 प्रति शेयर का प्राइस टारगेट तय किया है। सितंबर तिमाही के लिए SBI का नेट इंटरेस्ट इनकम साल दर साल 5% बढ़कर ₹41,620 करोड़ हुआ, जबकि नेट प्रॉफिट साल दर साल 28% बढ़कर ₹18,331.4 करोड़ हो गया।
डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।