scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारSpiceJet के शेयरों की बंपर उड़ान! एयरलाइन ने बड़ा मामला सुलझाया

SpiceJet के शेयरों की बंपर उड़ान! एयरलाइन ने बड़ा मामला सुलझाया

SpiceJet Ltd के शेयरों में जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। 9 अक्तूबर यानि बुधवार को इंट्रा डे के दौरान स्टॉक 8 प्रतिशत चढ़ गया। आइये जानते हैं स्टॉक में तेजी का कारण क्या है?

Advertisement
Harsh Verma
Harsh Verma
Delhi,UPDATED: Oct 9, 2024 13:39 IST

SpiceJet Ltd का कहना है कि Babcock & Brown Aircraft Management (BBAM) के साथ $132 मिलियन (₹1,108 करोड़) के सौदे का समाधान हो गया है।  कंपनी ने BSE फाइलिंग में कहा है कि यह निपटारा स्पाइसजेट के जरिए किया गया सबसे बड़े वित्तीय समझौतों में से एक है, जो एयरलाइन की बैलेंस शीट को मजबूत करने और उसकी कुल देनदारियों को कम करने की दिशा में एक कदम है।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

वित्तीय स्थिरता और ऑपरेशनल क्षमता में सुधार

SpiceJet Ltd की ओर से आगे ये भी कहा गया है कि इस प्रमुख विवाद को हल करके कंपनी ने एक महत्वपूर्ण बाधा को पार कर लिया है, जिससे वित्तीय स्थिरता और ऑपरेशनल क्षमता में सुधार होता हुआ दिखेगा। ये सेटगलमेंट Horizon Aviation 1, Horizon II Aviation 3 और Horizon III Aviation 2 के साथ हुआ है, जो बैबकॉक एंड ब्राउन एयरक्राफ्ट मैनेजमेंट (BBAM) के प्रबंधन के तहत लीज़र हैं। यह स्पाइसजेट के Engine Lease Finance Corporation  (ELFC) के साथ 24 सितंबर को सफल समाधान के तुरंत बाद आया है, जिसमें $16.7 मिलियन का दावा किया गया था।

स्पाइसजेट के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक अजय सिंह

स्पाइसजेट के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक अजय सिंह ने कहना है कि हमारी QIP के जरिए से जुटाए गए फंड के साथ, हम ग्रोथ, अपने फ्लिट को बढ़ाने और अपनी सर्विस का विस्तार करने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अच्छी स्थिति में हैं। उन्होंने आगे कहा कि मजबूत वित्तीय स्थिति, विश्वसनीयता और ग्राहक संतोष की अपनी प्रतिष्ठा को बहाल करने की आगे पूरी कोशिश रहेगी।

इस तेजी के साथ एयरलाइन ऑपरेटर ने BSE पर 8.24 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ ₹67.98 के उच्चतम स्तर को छुआ। स्टॉक में पिछले एक साल में 92.14 प्रतिशत की तेजी आई है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
ankur tyagi
Published On:
Oct 9, 2024