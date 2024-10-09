SpiceJet Ltd का कहना है कि Babcock & Brown Aircraft Management (BBAM) के साथ $132 मिलियन (₹1,108 करोड़) के सौदे का समाधान हो गया है। कंपनी ने BSE फाइलिंग में कहा है कि यह निपटारा स्पाइसजेट के जरिए किया गया सबसे बड़े वित्तीय समझौतों में से एक है, जो एयरलाइन की बैलेंस शीट को मजबूत करने और उसकी कुल देनदारियों को कम करने की दिशा में एक कदम है।

वित्तीय स्थिरता और ऑपरेशनल क्षमता में सुधार

SpiceJet Ltd की ओर से आगे ये भी कहा गया है कि इस प्रमुख विवाद को हल करके कंपनी ने एक महत्वपूर्ण बाधा को पार कर लिया है, जिससे वित्तीय स्थिरता और ऑपरेशनल क्षमता में सुधार होता हुआ दिखेगा। ये सेटगलमेंट Horizon Aviation 1, Horizon II Aviation 3 और Horizon III Aviation 2 के साथ हुआ है, जो बैबकॉक एंड ब्राउन एयरक्राफ्ट मैनेजमेंट (BBAM) के प्रबंधन के तहत लीज़र हैं। यह स्पाइसजेट के Engine Lease Finance Corporation (ELFC) के साथ 24 सितंबर को सफल समाधान के तुरंत बाद आया है, जिसमें $16.7 मिलियन का दावा किया गया था।

स्पाइसजेट के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक अजय सिंह

स्पाइसजेट के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक अजय सिंह ने कहना है कि हमारी QIP के जरिए से जुटाए गए फंड के साथ, हम ग्रोथ, अपने फ्लिट को बढ़ाने और अपनी सर्विस का विस्तार करने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अच्छी स्थिति में हैं। उन्होंने आगे कहा कि मजबूत वित्तीय स्थिति, विश्वसनीयता और ग्राहक संतोष की अपनी प्रतिष्ठा को बहाल करने की आगे पूरी कोशिश रहेगी।

इस तेजी के साथ एयरलाइन ऑपरेटर ने BSE पर 8.24 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ ₹67.98 के उच्चतम स्तर को छुआ। स्टॉक में पिछले एक साल में 92.14 प्रतिशत की तेजी आई है।